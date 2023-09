Champions-League-Auslosung: FC Bayern und Leipzig im Glück, BVB mit schwerstmöglicher Gruppe

Von: Sascha Mehr

Teilen

Die deutschen Teilnehmer erwischen attraktive Gegner bei der Champions-League-Auslosung. Borussia Dortmund hat Lospech.

Champions League-Auslosung : BVB erwischt Hammer-Gruppe

: BVB erwischt Hammer-Gruppe Auslosung in Monaco : FC Bayern München und RB Leipzig im Losglück

: FC Bayern München und RB Leipzig im Losglück Attraktive Gegner für Union Berlin.

Monaco – Die Auslosung zur Champions-League-Auslosung hatte einige Highlights parat. Borussia Dortmund hat die schwerstmögliche Gruppe erwischt. Gegner sind PSG, der AC Mailand und Newcastle United. Glück hatten dagegen der FC Bayern (Manchester United, FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul) und RB Leipzig (Manchester City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern). Union Berlin erwischte mit der SSC Neapel, dem SC Braga und Real Madrid eine attraktive Gruppe, in der ein Weiterkommen aber schwierig werden dürfte.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D FC Bayern München FC Sevilla SSC Neapel Benfica Lissabon Manchester United FC Arsenal Real Madrid Inter Mailand FC Kopenhagen PSV Eindhoven SC Braga FC Salzburg Galatasaray Istanbul RC Lens Union Berlin Real Sociedad San Sebastian\t

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Feyenoord Rotterdam Paris Saint-Germain Manchester City FC Barcelona Atletico Madrid Borussia Dortmund RB Leipzig FC Porto Lazio Rom AC Mailand Roter Stern Belgrad Schachtar Donezk Celtic Glasgow Newcastle United Young Boys Bern Royal Antwerpen

+++ 18.52 Uhr: Das war es mit der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Am 19. und 20. September gehts los mit dem ersten Spieltag.

+++ 18.51 Uhr: Die Leipzig-Gruppe ist komplett, es geht gegen die Young Boys Bern aus der Schweiz.

+++ 18.50 Uhr: Union Berlin wird gezogen und wandert in Gruppe C zu Real Madrid, Neapel und Braga.

+++ 18.49 Uhr: Galatasaray Istanbul wird in Gruppe A zum FC Bayern München gelost. Eine machbare Gruppe.

+++ 18.47 Uhr: Borussia Dortmund hat endgültig die Todesgruppe erwischt! Aus Topf vier wird dem BVB Newcastle United zugelost.

+++ 18.43 Uhr: Nun also der vierte und letzte Lostopf. In der Hauptstadt steigt die Anspannung, denn Union Berlin weiß gleich, gegen wen es geht in der Champions League-Gruppenphase.

+++ 18.42 Uhr: Losglück für den FC Bayern! Aus Topf drei geht es gegen den FC Kopenhagen. Eine mehr als machbare Aufgabe für den deutschen Rekordmeister.

+++ 18.41 Uhr: Hammergruppe für Borussia Dortmund! Nach PSG wandert auch der AC Mailand zum BVB in die Gruppe F. Das wird keine einfache Aufgabe für Edin Terzic und seine Mannschaft.

+++ 18.39 Uhr: Nächster Gegner für Leipzig. Roter Stern Belgrad aus Serbien rutscht in Gruppe G.

+++ 18.36 Uhr: Weiter geht es mit Topf drei, in der sich kein deutsches Team befindet. Welche Vereine werden die nächsten Gegner des FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig?

+++ 18.33 Uhr: RB Leipzig wird gezogen und wandert in Gruppe G. Damit bekommen es die Sachsen mit Titelverteidiger Manchester City zu tun. Ein ganz schweres Los.

+++ 18.31 Uhr: Da ist der erste Gegner für den FC Bayern München. Für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel geht es gegen Manchester United.

+++ 18.28 Uhr: Borussia Dortmund wird gezogen und kommt in Gruppe F zu PSG. Ein dicker Brocken für den deutschen Vizemeister.

+++ 18.26 Uhr: Jetzt steigt die Spannung, denn Lostopf zwei ist an der Reihe. In diesem Topf befinden sich einige Schwergewichte, wie Real Madrid und Inter Mailand. Außerdem dabei: Borussia Dortmund und RB Leipzig.

+++ 18.23 Uhr: Zunächst werden die acht Klubs aus Lostopf eins in die acht Gruppen aufgeteilt. Den Anfang macht direkt der FC Bayern, der in Gruppe A landet.

+++ 18.18 Uhr: Die UEFA stellt die 32 Teilnehmer vor und erklärt, wie die einzelnen Klubs in die vier Lostöpfe eingeteilt wurden. Zudem werden die Zuschauer über die allgemeinen Regeln der Auslosung unterrichtet. Zum Beispiel können Vereine eines Verbandes in der Gruppenphase nicht aufeinandertreffen.

+++ 18.14 Uhr: Éric Abidal und Joe Cole werden vorgestellt. Die ehemaligen Weltklassespieler ziehen jetzt gleich die Kugeln aus den vier Lostöpfen.

+++ 18.02 Uhr: Die Zeremonie ist gestartet, zunächst gibt es aber einen musikalischen Act, bevor die Auslosung der Gruppenphase der Champions League beginnt.

+++ 17.48 Uhr: Favorit auf den Titelgewinn in der Champions-League-Saison 2023/24 ist wieder Manchester City. Neben dem Titelverteidiger werden auch Real Madrid und dem FC Bayern München gute Chancen eingeräumt, den Henkelpott im Finale hochzustemmen. Zunächst einmal müssen sich die Favoriten durch die Gruppenphase kämpfen.

+++ 17.03 Uhr: BVB-Trainer Edin Terzic ist es egal, auf wen er mit seiner Mannschaft trifft. Das Ziel dagegen ist klar: Einzug in die K.o.-Phase. „Unser Anspruch ist es, sich mit den besten Teams in Europa zu messen. Wir werden uns gut drauf vorbereiten und freuen uns drauf“, sagte der BVB-Coach zur anstehenden Auslosung der Champions-League-Gruppenphase.

+++ 16.25 Uhr: Union Berlin fiebert der Auslosung gespannt entgegen. Einer der wenigen Spieler im Kader der „Eisernen“, der bereits Königsklassen-Erfahrung vorzuweisen hat, ist Kevin Volland. „Ich habe ja schon zwei Jahre Champions League gespielt. Im ersten Jahr war es auch so, da wünscht man sich die dicken Dinger“, sagte der Stürmer und hofft auf namhafte Gegner in der Gruppenphase

Update vom Donnerstag, 31. August, 15.43 Uhr: Allen vier deutschen Klubs droht eine Hammergruppe bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Hier ein Überblick über die vier Lostöpfe:

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Bayern München\t Borussia Dortmund\t AC Mailand\t Union Berlin\t Manchester City\t RB Leipzig\t Lazio Rom\t RC Lens\t FC Barcelona\t Manchester United\t FC Salzburg\t Real Sociedad San Sebastian\t FC Sevilla\t FC Arsenal\t Schachtar Donezk\t Newcastle United\t SSC Neapel\t Real Madrid\t Roter Stern Belgrad\t Young Boys Bern\t Paris St. Germain\t Inter Mailand\t PSV Eindhoven\t Galatasaray Istanbul\t Feyenoord Rotterdam\t FC Porto FC Kopenhagen\t Royal Antwerpen\t Benfica Lissabon\t Atletico Madrid\t Sporting Braga\t Celtic Glasgow\t

Erstmeldung: Monaco – Die Auslosung der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2023/24 findet am Donnerstag (31. August), um 18 Uhr, in Monaco statt. Aus der deutschen Fußball-Bundesliga sind der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin qualifiziert. Ein Aufeinandertreffen zweier Bundesligaklubs ist in der Gruppenphase ist nicht möglich.

Champions League 2023/24 Auslosung Gruppenphase: 31. August, 18 Uhr Start der Gruppenphase: 19. und 20. September Titelverteidiger: Manchester City

Champions-League-Auslosung: Deutschem Quartett drohen harte Gegner

Die kommende Saison wird die letzte sein, in der 32 Vereine an der Champions League teilnehmen, da ab der Spielzeit 2024/2025 die Anzahl auf 36 Mannschaften erhöht wird. Das Finale der aktuellen Saison wird am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London stattfinden. Dies wird bereits das achte Mal sein, dass das Endspiel in der englischen Hauptstadt ausgetragen wird. Die letzte CL-Finale in London gab es im Jahr 2013, als es zu einem deutschen Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund kam.

Für die Gruppenphase der Saison 2023/24 sind vier Gruppen mit jeweils acht Vereinen geplant, die durch eine Auslosung zusammengestellt werden. Im ersten Lostopf werden der amtierende Titelverteidiger, der Gewinner der Europa League und die Meister der besten sechs Länder platziert. Die Lostöpfe zwei, drei und vier hingegen werden basierend auf der Rangliste der Klubkoeffizienten zusammengestellt.

Die Gruppenphase zur UEFA Champions League wird ausgelost. © Norbert Scanella via www.imago-images.de

Der FC Bayern München befindet sich neben der SSC Neapel, dem FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, dem FC Sevilla und Feyenoord Rotterdam im ersten Lostopf. Der härteste Gegner in der Gruppenphase kommt wahrscheinlich aus Lostopf zwei, in dem der Inter Mailand, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Real Madrid, Manchester United, RB Leipzig, der FC Porto und der FC Arsenal sind.

Champions-League-Auslosung: Union Berlin zum ersten Mal dabei

Union Berlin, die zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte an der Champions League teilnehmen, sind in Lostopf vier und werden mit großer Sicherheit nur Außenseiter in ihrer Vorrundengruppe sein. Der Hauptstadt-Klub zeigte aber auch schon in der Bundesliga, dass er gegen scheinbar deutlich stärkere Gegner bestehen und für eine Überraschung sorgen kann.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Ausgetragen wird der erste Spieltag der Gruppenphase am 19. und 20. September. Die genaue Ansetzung der einzelnen Partien gibt es erst nach der Auslosung der acht Gruppen. (smr)