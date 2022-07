Drittligist SV Waldhof will für nächste Überraschung im DFB-Pokal sorgen

Von: Marco Büsselmann

Teilen

Der SV Waldhof Mannheim nimmt am DFB-Pokal teil. © Uwe Anspach/dpa

Der SV Waldhof Mannheim empfängt am Sonntag im DFB-Pokal den Zweitligisten Holstein Kiel. Hier können Sie das Erstrunden-Spiel live verfolgen:

Drittligist SV Waldhof Mannheim will im DFB-Pokal erneut für eine Überraschung sorgen. In der vergangenen Saison haben die Mannheimer in der ersten Runde den späteren Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt geschlagen. Nun geht es zum Pokal-Auftakt am Sonntag (31. Juli) gegen Zweitligist Holstein Kiel. MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie das DFB-Pokalspiel SV Waldhof Mannheim gegen Holstein Kiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Marc Schnatterer und Adrien Lebeau fallen aus SVW-Sicht weiterhin aus, dagegen stehen sowohl Johannes Dörfler als auch Niklas Sommer zur Verfügung. Bislang hat der SV Waldhof rund 11.000 Tickets verkauft. (mab)