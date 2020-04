Pokal-Finale doch vor Zuschauern? DFB-Präsident lässt mit zweideutigen Aussagen aufhorchen

Das Konzept zur Wiederaufnahme von 1. und 2. Bundesliga steht. Doch wie geht es in der 3. Liga und im DFB-Pokal weiter? Der News-Ticker.

Das DFB-Präsidium vertagt die Entscheidung über die 3. Liga in der Corona-Krise .

vertagt die Entscheidung über die . Acht von 20 Vereinen plädieren für einen Abbruch der Saison .

. Das Finale im DFB-Pokal wird verlegt - Präsident Fritz Keller lässt mit Aussagen aufhorchen.



Update, 14.05 Uhr: Der DFB hat eine weitere Entscheidung mitgeteilt - und zwar, dass es noch keine Entscheidung zur 3. Liga gibt. Damit bleibt weiter offen, ob, wann und wenn ja, wie die Saison in der dritthöchsten deutschen Spielklasse fortgesetzt werden kann.

Der Deutsche Fußball-Bund plant die Einberufung eines Außerordentlichen Bundestages. Das teilte der Verband nach einer Präsidiumssitzung an diesem Freitag mit.

Das Präsidium des #DFB hat sich auf seiner Sitzung am heutigen Freitag für die Einberufung eines Außerordentlichen DFB-Bundestages ausgesprochen.



Nur auf einem außerordentlichen Bundestag kann über einen Abbruch entschieden werden, hieß es weiter. Wann dieser Bundestag - vermutlich virtuell - stattfinden soll, steht übrigens auch noch nicht fest.

Corona in Fußball-Deutschland: DFB-Pokal-Finale wird verlegt

Update, 13.15 Uhr: Wegen der Corona-Krise* ist nun auch das ursprünglich für 23. Mai geplante DFB-Pokal-Finale bis auf Weiteres verschoben - wie zu erwarten.

Die ursprünglich für den 21. und 22. April angesetzten Halbfinal-Begegnungen waren bereits Ende März verschoben worden. Ersatztermine gibt es wegen des unsicheren Verlaufs der Coronavirus-Pandemie* und der damit zusammenhängenden Ausgangsbeschränkungen noch nicht.

„Gerade das DFB-Pokalfinale als glanzvoller Schluss- und Höhepunkt einer jeden Saison lebt von der einzigartigen Stimmung im Stadion und vom Flair in Berlin, und beides wird durch die Fans vor Ort entscheidend geprägt“, erklärte DFB-Präsident Fritz Keller: „Insofern ist es überaus bedauerlich, dass auch dieses besondere Spiel aller Voraussicht nach ohne Zuschauer im Stadion stattfinden muss, wobei wir selbstverständlich zunächst die generellen behördlichen Entscheidungen und Vorgaben abzuwarten haben.“

3. Liga/Corona: Regionalligisten werben offensiv für zweigleisige Dritte Liga

Update vom 24. April, 13 Uhr: Angesichts der unsicheren Zukunft der 3. Liga wittern nun manche Regionalliga-Klubs offenbar ihre Chance, auf eine vollumfängliche Rückkehr in den deutschen Profi-Fußball - durch ein zweigleisiges Modell unterhalb der 2. Bundesliga.

Konkret: Der frühere Fußball-Bundesligist Rot-Weiss Essen plädiert mit einigen anderen Vereinen für die Einführung einer zweigleisigen Dritten Liga - und lässt sich dazu nun sogar rechtlich beraten. „Für all das, was ab jetzt passiert, werden wir uns juristischen Beistand holen“, sagte Geschäftsführer Marcus Uhlig der Deutschen Presse-Agentur.

Morgen steigt ab 18.00 Uhr ein virtueller Hafenstraßenabend auf der Rot-Weiss Essen Facebook-Seite, der @Nullsiebenblog tickert ab 19.30 Uhr die virtuelle Partie gegen Bergisch Gladbach. Dazu verdoppelt RWE alle am Freitag zwischen 18 und 22 Uhr bestellten Corona-Heldentickets. pic.twitter.com/CAPIlvG9gH — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) April 9, 2020

Essen ist aktuell Tabellen-Dritter und würde wegen des Verzichts des SV Rödinghausen bei Fortsetzung der Saison mit dem SC Verl um die Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation spielen. „Es kann nicht sein, dass der Verband Verl zum Meister kürt und wir bekommen gar nichts“, sagte Uhlig: „Wir haben eine sportlich und finanziell aussichtsreiche Position. Für uns geht es um bis zu 2,5 Millionen. Da müssen verbandsseitig Lösungen zu irgendeiner Art von Kompensation gefunden werden.“

Für eine mögliche zweigleisige 3. Liga hat der Süd-Regionalligist SV Elversberg bereits ein Konzept entworfen, das der dpa vorliegt. Die aktuelle Situation sei „eine vielleicht einmalige Chance, gleichzeitig die bestehenden strukturellen Problemstellungen der aktuellen Spielklassenstrukturen zu beseitigen“, heißt es darin. Aktuell steigen immer noch nicht alle Regionalliga-Meister auf.

„Eine zweigleisige 3. Liga wäre gut finanzierbar“, sagte Uhlig: „Es gibt mehr Derby, höhere Einnahme-Potenziale bei den Zuschauern und weniger Reisekosten. Da kann man nicht mit einem Handstrich sagen, wir machen das nicht.“ Der DFB hatte in der vergangenen Woche bereits erklärt, eine zweigleisige 3. Liga sei „weiterhin kein Thema“.

Wie geht es in Corona-Zeiten mit der 3. Liga weiter? Video-Schalte beim DFB

Erstmeldung vom 24. April: Am Donnerstag, 23. April, stellte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert das Konzept zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga* vor. Am Freitag, 24. April, wird nun beraten, wie es in der 3. Liga sowie im DFB-Pokal* weitergehen soll. Das diskutiert das DFB-Präsidium in einer Videoschalte.

Im Pokal stehen noch die Halbfinal-Partien zwischen dem FC Bayern München* und Eintracht Frankfurt sowie dem 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen aus, dazu das für ursprünglich 23. Mai geplante Endspiel in Berlin. In der 3. Liga fehlen noch elf Spieltage bis zum Saisonende.

Fortsetzung im DFB-Pokal: DFB-Präsidium berät in Frankfurt/Main

Acht Klubs haben in der Corona*-Krise öffentlich für einen Abbruch plädiert. Frühestens in der kommenden Woche soll es zu einer geheimen Abstimmung unter den Vereinen kommen, doch diese würde lediglich einem Meinungsbild dienen.

Ob in dieser Saison noch einmal gespielt werden kann, ist völlig offen. Nach Angaben des DFB würden die Klubs bei einem Abbruch rund 30 Millionen Euro verlieren. Der Verband würde gern weiterspielen lassen.

Neustart in der 3. Liga: Klubs droht bei Abbruch Verlust von 30 Millionen Euro

Es ist aber fraglich, ob das Infektionsrisiko wie bei den obersten beiden Profiligen reduziert werden könnte. DFL-Boss Seifert hatte für die 1. und 2. Bundesliga einen Corona-Maßnahmenkatalog mit Hygienerichtlinien erstellt. Erste Pläne für einen Saison-Neustart waren zuvor bereits durchgesickert.

Um Geld in die klamme Kasse zu kriegen, hat sich der FSV Zwickau etwas Besonderes einfallen lassen. Der Drittligist ruft eine virtuelle Zugfahrt durch die Geschichte des Vereins ins Leben. Fans können sich ein Zugticket in Höhe von 1,75 Euro sichern. Von jedem verkauften "Fahrschein" gehen 10 Cent an Zwickauer Kultureinrichtungen.

