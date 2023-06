Dortmunds Wunschtransfer als Bellingham-Nachfolger droht zu platzen

Von: Jannek Ringen

Borussia Dortmund möchte auch nächste Saison wieder die Meisterschaft anvisieren. Dafür sondiert der Vizemeister den Transfermarkt.

Dortmund – Nach der verpassten Meisterschaft am letzten Spieltag ist Borussia Dortmund gieriger denn je auf den Titel in der kommenden Saison. Zwar hat Mittelfeldspieler Jude Bellingham den Club nun offiziell verlassen, jedoch hat der BVB bereits einen Ersatz im Visier. Es bahnt sich allerdings Konkurrenz aus England an.

Edson Alvarez Geboren: 24.10.1997 (Alter 25 Jahre), Tlalnepantla de Baz, Mexiko bisherige Vereine: CF America, Ajax Amsterdam Marktwert: 35 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Transferkarussell beginnt sich zu drehen

Der Wechsel von Bellingham zu Real Madrid ist offiziell über die Bühne gegangen und der BVB darf sich über 103 Millionen Euro plus möglicher 30 Millionen Euro Boni freuen. Damit kann Sportdirektor Sebastian Kehl diesen Sommer den Kader weiter verbessern. Der Kandidat für die Nachfolge des 19-jährigen Engländers steht bereits länger im Fokus der Dortmunder.

Edson Alvarez von Ajax Amsterdam soll die Lücke, welche durch den Abgang von Bellingham entsteht, schließen. Der Vizemeister ist seit längerer Zeit mit dem Mexikaner und Ajax Amsterdam in Kontakt, jedoch könnte ein weiterer Transfer diesen Sommer die Bemühungen von Borussia Dortmund erschweren. Der mögliche Transfer von Declan Rice zum FC Arsenal könnte einen weiteren Stein ins Rollen bringen.

Durchkreuzt West Ham die Pläne des BVB bei Edson Alvarez? © IMAGO / Pro Shots; IMAGO / PA Images

Funkt West Ham dem BVB dazwischen?

Durch den möglichen Abgang von Leistungsträger und Kapitän Rice benötigt West Ham United einen Ersatz, der seine Rolle einnehmen könnte. Vom Profil passt Alvarez ideal in die Lücke, die der FC Arsenal mit einem Transfer des 24-Jährigen in die Mannschaft reißen würde. Der Mexikaner ähnelt ihm in seiner Spielweise sehr.

Ein mögliches Angebot von Conference-League-Sieger West Ham könnte den Wechsel von BVB-Wunschspieler Alvarez nach Dortmund erschweren. Rice würde viel Geld in die Kasse der Londoner spülen, was sie noch finanzstärker machen würde. Dadurch gilt es als wahrscheinlich, dass sie eine höhere Ablösesumme und ein besseres Gehalt für ihn auf den Tisch legen könnten.

Alvarez ist sich eigentlich so gut wie einig mit dem BVB

Trotz des Interesses aus London und einem möglichen finanzstarken Angebot der Hammers befindet sich der BVB weiterhin in der Pole Position, was die Alvarez-Verpflichtung angeht. Da sich die Dortmunder schon lange in Gesprächen mit dem Mittelfeldspieler befinden und sich schon so gut wie einig mit ihm sind, könnten sie West Ham möglicherweise ausstechen.

Zudem könnte der gute Draht zu Ajax-Sportdirektor Sven Mislintat ein Vorteil für den BVB bedeuten. Der 50-Jährige war von 2006 bis 2017 bei Borussia Dortmund angestellt und hegt immer noch große Sympathien für seinen ehemaligen Arbeitgeber. (jari)