Schock im Stadion: Trainer erleidet Herzinfarkt - Reanimation am Spielfeldrand

Schock-Moment zwischen Dinamo Bukarest und Universitatea Craiova: Eugen Neagoe, Trainer des Haupstadt-Klubs, erlitt einen Herzinfarkt.

Bukarest - Während sich die Mannschaften der europäischen Top-Ligen noch auf den Saisonstart vorbereiten, rollt beispielsweise in Rumänien schon wieder der Ball. Dort gab es nun einen Schock-Moment: Ein Trainer erlitt einen Herzinfarkt!

Dinamo Bukarest hatte den Saisonstart verpatzt und wollte am zweiten Spieltag Wiedergutmachung leisten. Am Sonntagabend war Universitatea Craiova zu Gast. Doch das sportliche Geschehen war schnell nur noch Nebensache: Nach 25 Minuten kollabierte Bukarests Trainer Eugen Neagoe auf der Bank. Rettungskräfte eilten sofort zur Dinamo-Bank und leisteten Erste Hilfe.

Eugen Neagoe: Trainer von Dinamo Bukarest bricht zusammen

Den Spielern stand der Schock ins Gesicht geschrieben, als der 51-Jährige, früher auch für Craiova tätig, in einen herbeigerufenen Rettungswagen getragen und dort reanimiert wurde. Die Ursache für die Herzattacke ist aktuell noch unklar. Offenbar soll Neagoe aber ein starker Raucher sein. Rumänische Medien berichten, dass er bis zu drei Packungen täglich konsumiert. Außerdem soll er vor dem Spiel wenig bis gar nichts gegessen und viel Kaffee getrunken haben.

Am Montag sei sein Zustand aber schon wieder stabil gewesen, das hat auch Gegner Universitatea Craiova getwittert und dazu Genesungswünsche geschickt. Neagoe selbst soll mit seiner Familie am Krankenbett gesprochen haben, wie die Nachrichtenagentur Mediafax berichtete. Vorerst aber bleibe der 51-Jährige, der seit knapp einem Monat Trainer bei Dinamo ist und dort schon seit seinem Amtsantritt kritisiert wird, in stationärer Behandlung.

Neagoe „scheint entschlossen zu sein“, wegen dieses Zwischenfalls für einige Zeit eine Arbeitspause einzulegen, schrieb die Zeitung Gazeta Sporturilor. Seine Familie habe versucht, ihn dazu zu überreden, sein Leben nicht mehr auf der Trainerbank in Gefahr zu bringen. Offenbar soll er direkt nach dem Spielstand gefragt haben, als er im Krankenhaus aufgewacht ist. Seine Mannschaft verlor am Ende mit 0:2. Während sich Neagoe hoffentlich schnell erholt, trauert die Sportwelt um einen ehemaligen Wimbledon-Sieger. Zuletzt war bereits eine Box-Legende verstorben.

akl