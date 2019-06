Mit diesem Rekord lässt ein Football-Team den THW Kiel und FC Bayern hinter sich

Mit einer einmaligen Erfolgsserie verweisen die Footballer sogar den FC Bayern auf die Plätze.

Schwäbisch Hall - 41. Das dürfte seit Samstag die Lieblingszahl der Schwäbisch Hall Unicorns sein. Denn die 41 steht für ein riesiges Stück deutscher Sportgeschichte. Was die Footballer mit der 41 geschafft haben, glückte vor ihnen noch keiner anderen deutschen Bundesliga-Mannschaft - und zwar in keiner Sportart. Damit ließen die Footballer sogar den THW Kiel und den FC Bayern München hinter sich.

Seit weit über zwei Jahren hat die Mannschaft von Headcoach Jordan Neumann ausschließlich Siege eingefahren, berichtet echo24.de*. Die Erfolgsserie bescherte ihnen nicht nur zwei deutsche Meistertitel und die Möglichkeit auf den dritten in Folge. Sie lässt sie auch an die Spitze einer ganz besonderen Tabelle rutschen.

Football-Team stellt Rekord auf: FC Bayern von Platz drei verdrängt

Dort reihen sie sich vor großen Klubs wie dem THW Kiel und Fußball-Rekordmeister Bayern München ein. Denn: Bislang gelang es keiner anderen deutschen Bundesliga-Mannschaft, 41 mal am Stück zu gewinnen. In keiner einzigen Sportart! Damit knackten die Unicorns den Rekord des THW Kiel (40 Siege in Folge) und verdrängten die Bayern von Platz drei (19 Siege in Folge).

Ganz allein auf weiter Flur stehen die Schwäbisch Hall Unicorns trotz des Mega-Erfolgs aber nicht. Denn Amateur- und Einzelsportler können teilweise noch stärkere Rekorde aufweisen. So wies der HRK Rugby auf Facebook auf ihren Rekord von 81 Siegen in Folge hin. Steffi Graf schaffte in ihrer Karriere 66 Triumphe hintereinander.

Längste Siegesserie: Schwäbisch Hall Unicorns schlagen FC Bayern und Co.

Diese Siegesserien von Bundesliga-Mannschaften schrieben bislang Geschichte:

Mannschaft Zeitraum Siege in Folge Schwäbisch Hall Unicorns (Football) 2017 - jetzt 41 THW Kiel (Handball) 2011-2012 40 Alba Berlin (Basketball) 2001-2002 32 FC Bayern München (Fußball) 2013-2014 19 Adler Mannheim (Eishockey) 2001-2002 15

