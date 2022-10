DFL zahlt über 1,5 Millionen Euro an Amateurclubs

Die Deutsche Fußball Liga zahlt an die Amateurclubs für die Talentausbildung. © Arne Dedert/dpa

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Nachwuchsausbildung von Amateurvereinen in diesem Jahr mit mehr als 1,5 Millionen Euro honoriert.

Frankfurt - Insgesamt profitierten davon 106 Clubs unterhalb der 3. Liga, die an der Ausbildung von späteren Lizenzspielern in der Bundesliga und 2. Bundesliga beteiligt waren, wie die DFL in Frankfurt/Main mitteilte. In der Saison 2021/22 gaben 60 Spieler in den beiden höchsten Spielklassen ihr Debüt.

Von der Ausbildungshonorierung profitieren Amateurvereine, die spätere Lizenzspieler vom 6. bis zum 21. Geburtstag ausgebildet haben. Für die Ausbildung eines Spielers zwischen der Saison seines 6. bis zur Saison seines 11. Geburtstags erhalten die Vereine je 4 200 Euro für eine gesamte Spielzeit. Für die Ausbildung vom 12. bis zum 21. Geburtstag gibt es je 5 400 Euro pro Spielzeit. In Summe wurden seit 2017/18 mehr als acht Millionen Euro an Clubs unterhalb der 3. Liga gezahlt.

Mit der hessischen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz profitiert in diesem Jahr unter anderem der Jugendclub von Bayern Münchens Nationalspieler Jamal Musiala. Weitere prominente Bundesliga-Debütanten sind Kevin Schade vom SC Freiburg, Luca Netz von Borussia Mönchengladbach sowie der Hoffenheimer Angelo Stiller. Auch deren Jugendvereine können sich über eine Honorierung freuen. dpa