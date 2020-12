Deutsche Trainer-Legende ist tot: Er gewann zweimal den DFB-Pokal und betreute eine Nationalmannschaft

Die Eintracht trauert um Dietrich Weise. Unser zweifacher Pokalsieger-Trainer (1974 und 1975) ist am Sonntag im Alter von 86 Jahren in Heilbronn verstorben.



Ruhe in Frieden, Coach! Du wirst fehlen ❤️