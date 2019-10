Torwart-Streit: Neuer will Aussprache - ter Stegen zu Attacken: „Ein Wort zu viel“ 

Manuel Neuer und Marc-Andre Ter Stegen stritten sich öffentlich. Wie geht es nun weiter? Beide verfolgen offensichtlich unterschiedliche Pläne. Joachim Löw bleibt ruhig.

Dortmund - Der Konkurrenzkampf zwischen Manuel Neuer und Marc-Andre Ter Stegen wird immer mehr zur Bedrohung für das ganze Team. Das öffentliche Wortgefecht der beiden könnte intern für Risse sorgen. Ein solches Szenario will Manuel Neuer in seiner Rolle als Kapitän natürlich verhindern, weshalb er offenbar das Gespräch mit seinem Rivalen Marc-André ter Stegen (27) suchen will. Die Bild berichtet, dass Neuer die Angelegenheit in „gewohnt sachlichem, aber bestimmtem Ton ansprechen“ möchte.

Marc-Andre ter Stegen: „ Es gibt jetzt keine große Notwendigkeit da nochmal zu reden“

Ein Plan, der aus Sicht seines Kontrahenten aktuell wenig Sinn ergibt, wie der Barca-Keeper auf der Pressekonferenz vor dem Argentinien-Spiel erklärt: „Wir sprechen jeden Tag und haben ein gutes, professionelles Verhältnis. Es gibt jetzt keine große Notwendigkeit da nochmal zu reden.“ Auf eine medienwirksame Versöhnung scheint der 27-Jährige derzeit keine große Lust zu haben. Weiteres Öl will der Nationalspieler aber nicht ins Feuer gießen trotz der radikalen Aussagen der Bayern-Bosse. „Ich mache mir da nicht viele Gedanken darüber. Ich habe gut daran getan mich die letzten Wochen auf den Fußball zu konzentrieren.“

Eine kleine Spitze gegen die Führungsetage der Münchener kann sich der Torhüter letztlich jedoch nicht verkneifen: „Alles, was danach gesagt wurde, war - glaube ich - ein Wort zu viel. Wir sind im Profisport - jeder möchte spielen und sein Bestes geben. Die Konkurrenzsituation ist normal. Ich konzentriere mich auf meine Leistung.“

Seine Chancen auf einen Stammplatz gehen aus Sicht des Torhüters fast gegen Null. „Der Bundestrainer hat seine Aussage getätigt. Ich will jetzt mit Leistung punkten. Über die Spiele im Klub und in der Nationalmannschaft möchte ich mich zeigen und ihm die Entscheidung so schwer wie möglich machen. Ab dem Moment bin ich nicht mehr der, der entscheidet.“

Neuer und ter Stegen: Trainer Joachim Löw zeigt Verständnis für Unmut

Während es intern brodelt, zeigt Bundestrainer Joachim Löw Verständnis. Allerdings dürften die Worte keine Freudensprünge bei ter Stegen auslösen: „Dass der Marc mit der Situation manchmal nicht gut umgehen kann, ist klar. Er spielt bei Barcelona auf höchstem Niveau. Ich habe schon zuvor gesagt: Der Marc wird seine Spiele bekommen. Im Juni war es geplant, er war verletzt und kam nicht. Im September habe ich es vom Training abhängig gemacht. Jeder weiß, er hat in Dortmund ein klasse Spiel gemacht hat und er wird seine Einsätze bekommen.“

Video: Bundestrainer Joachim Löw über Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen

Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen. Die gesamte PK können Sie in unserem Live-Ticker nachlesen. Die Nominierung von Suat Serdar für die DFB-Elf sorgt im Nachhinein für Ärger. Der türkische Nationaltrainer erhebt Vorwürfe.