„Der DFB ist zur Lachnummer verkommen“: Fans nach Flicks Nominierungen fassungslos

Von: Vinzent Fischer

Bundestrainer Hansi Flick hat mit seinem Kader für die nächsten Länderspiele überrascht. Bei den Fans kamen einige Entscheidungen nicht gut an.

München/Frankfurt – Lange hat der DFB am Freitag auf sich warten lassen, bis er den Kader für die kommenden Länderspiele öffentlich machte. Schon zuvor waren bereits einige Entscheidungen durchgesickert. Trotzdem sorgte Bundestrainer Hansi Flick für die ein oder andere Überraschung.

Ohne Müller, Rüdiger und Hummels: Bundestrainer Flick sorgt bei Länderspiel-Kader für Überraschungen

Die beiden Bayern-Stars Thomas Müller und Leroy Sané zählen nicht zum Kader für die anstehenden Länderspiele. Müller solle vorerst Platz für junge Spieler machen, kündigte Flick bereits vor der Nominierung in einem Interview an. Der Ur-Bayer nahm das Aus professionell hin. Auch die Routiniers Antonio Rüdiger, Mats Hummels und Ilkay Gündogan müssen dieses Mal von zu Hause zuschauen.

Hinterlässt den ein oder anderen Fan mit seiner Kader-Nominierung fassungslos: Bundestrainer Hansi Flick. © IMAGO/Ulrich Wagner

Mit fünf Debütanten: Der DFB-Kader für die Länderspiele gegen Peru und Belgien im Überblick

Torhüter Marc-André ter Stegen, Bernd Leno, Kevin Trapp Abwehr Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, David Raum, Josha Vagnoman, Nico Schlotterbeck Mittelfeld/Angriff\t Mergim Berisha, Emre Can, Niclas Füllkrug, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Serge Gnabry, Timo Werner, Florian Witz, Kevin Schade, Leon Goretzka, Mario Götze, Kai Havertz, Jamal Musiala

Eine echte Überraschung ist dagegen die Nicht-Berücksichtigung von Leroy Sané. Möglicherweise eine Reaktion auf das Formtief, in dem der Flügelspieler beim FC Bayern aktuell steckt. Zuletzt hatte sich Sané jedoch mächtig ins Zeug gelegt und auch an trainingsfreien Tagen an seiner Form geschuftet.

Gleich fünf Debütanten stehen stattdessen im DFB-Kader: Die formstarken Mergim Berisha (FC Augsburg), Kevin Schade (FC Brentford), Marius Wolf (Borussia Dortmund) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) erhalten erstmalig ihre Chance. Außenverteidiger Josha Vagnoman wurde beim VfB Stuttgart zuletzt kaum berücksichtigt, darf sich aber dennoch Hoffnungen auf sein Debüt bei der A-Nationalmannschaft machen.

Wir haben eine Auswahl an Reaktionen auf den DFB-Kader von Instagram und Twitter zusammengefasst.

„Nächster Masterplan: kein Vorrunden-Aus, sondern gar nicht erst qualifizieren.“

„Sane zu Hause lassen und dafür Felix Nmecha mitzunehmen ist krass. Und Vagnoman statt Thiaw …“

„Mit welcher Berechtigung ist ein Vagnoman berufen worden, aber ein Mitchell Weiser nicht..?!“

„Das ist, glaube ich, der schlechteste Kader, den ich seit meiner Geburt gesehen habe.“

„Beim zweiten drüber Nachdenken, zeigt die Vagnoman-Nominierung nur, wie arg der Rechtsverteidiger-Mangel beim DFB ist. Auch wenn die EM noch etwas weg ist, sollte man es mit dem Herumexperimentieren nicht übertreiben.“

„Ich glaube Vagnoman ist eine der ungerechtfertigsten Nominierungen für die Nationalmannschaft und das wirklich aller Zeiten. Da hätte es auch ein Danny da Costa noch 10-mal mehr verdient gehabt. Mittlerweile ist der DFB zur Lachnummer verkommen.“

„Wenn Spieler noch nicht einmal in Mittelfeldmannschaften, Stammspieler sind, dann haben die auch rein gar nichts in der Nationalmannschaft zu suchen.“

„Vagnoman also für die DFB-Elf nominiert. Was sagt uns das über Bruno, was sagt uns das über Hansi? Einer von beiden hat hier keine Ahnung würde ich meinen, oder?“

Am 25. März darf sich die neu zusammengewürfelte Mannschaft erstmals beweisen. Dann steht das erste Länderspiel seit dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 an, wenn es gegen Peru geht. Drei Tage später geht es gegen Belgien. (vfi)