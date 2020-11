Bayern-Juwel ist aus Deutschland, will aber nicht für den DFB spielen - Jogi Löw droht große Schlappe

Jamal Musiala stellt beim FC Bayern sein großes Talent unter Beweis. Er spielt für England, obwohl er in Deutschland geboren ist. Der DFB kämpft um ihn.

Jamal Musiala gehört mittlerweile fest zum Profikader des FC Bayern* und gilt als großes Talent.

München - Jedes Mal, wenn er reinkommt, weiß er zu überzeugen: Jamal Musiala hinterlässt nicht nur bei den Fans des FC Bayern, sondern auch bei seinen Mitspielern Eindruck. Manuel Neuer* hält viel von ihm. „Ein guter Typ, der aufmerksam ist, dazulernen will“, sagte er jüngst über das Top-Talent.

DFB: Jamal Musiala spielt sich beim FC Bayern in den Vordergrund - Zug für Deutschland abgefahren?

Was für den FC Bayern ein Glücksgriff ist, könnte für die deutsche Nationalmannschaft zum Albtraum werden. Denn: Obwohl der 17-Jährige in Stuttgart geboren ist, spielt er aktuell für die englische U17-Nationalmannschaft. Der Grund: Er ist in England aufgewachsen, spielte in der Jugend für den FC Chelsea. Laut einem Bericht der Bild versucht der DFB, den 17-Jährigen von Deutschland zu überzeugen.

Vermutlich verliert man aber das Rennen - denn Musiala wurde jetzt erstmals für die anstehenden Länderspiele für die englische U21-Nationalmannschaft nominiert. Die Tendenz des jungen Flügelstürmers geht also klar in Richtung Insel. „Er hat sich für unsere Pläne aufgedrängt“, sagte U21-Coach Aidy Boothroyd. „Er hat es bei den Bayern echt gut gemacht.“

DFB will um Jamal Musiala kämpfen - „Wir bleiben an ihm dran“

Mit den „Three Lions“ liefern sich die deutschen Scouts schon lange ein Duell um Musiala. Er machte sogar schon zwei Spiele für die deutsche U16. 2019 schlug dann der FC Bayern* zu und schnappte sich das Talent. Beim 8:0-Sieg gegen Schalke 04 wurde er jüngster FCB-Torschütze der Geschichte.

DFB-Junioren-Cheftrainer Meikel Schönweitz bestätigte, dass der DFB Musiala zu einem erneuten Verbandswechsel überreden möchte. „Wir bleiben an ihm dran. Wir sind bereits 2018 nach London gereist, als er noch für den FC Chelsea spielte, um mit ihm und seiner Familie über seine Perspektive in den deutschen Nationalmannschaften zu sprechen.“ Er gab zu, dass er „natürlich auch einen starken Bezug zu England“ habe.

DFB: Ruft Löw bei FC-Bayern-Talent Musiala an?

Musiala hat einen nigerianischen Vater und eine deutsche Mutter. Eigentlich spricht nach seinem Wechsel nach Deutschland vieles für den deutschen Verband, doch ob man Musiala nochmal umstimmen kann? Es bedarf eines wohl persönlichen Anrufs des Bundestrainers*. (epp) *tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.