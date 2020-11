Spanien - Deutschland im Live-Ticker: Matthäus bringt Löw-Nachfolger ins Spiel - „Wünschen sich alle“

Das DFB-Team blieb im Jahr 2020 ungeschlagen, nun könnte die Löw-Truppe mit dem Erreichen der Nations-League-Endrunde für ein versöhnliches Ende sorgen.

Spanien - Deutschland -:- (-:-) , Dienstag 20.45 Uhr, ARD

, Dienstag 20.45 Uhr, ARD In Sevilla steigt das „Endspiel“ um den Gruppensieg und den Einzug ins Finalturnier der Nations League*.

und den Einzug ins der Nations League*. Die hochkarätige Partie der DFB*-Elf verfolgen Sie bei uns im Live-Ticker.

Spanien - Deutschland -:- (-:-) in Sevilla

Aufstellung Spanien: Aufstellung Deutschland: Tore: Schiedsrichter: Andreas Ekberg (SWE)

Update vom 17. November, 19.30 Uhr: Die deutsche Nationalmannschaft ist im Jahr 2020 noch ungeschlagen. In acht Länderspielen gab es drei Siege und fünf Unentschieden. Ein Remis würde auch heute gegen Spanien reichen, um Platz Eins in der Gruppe zu verteidigen.

Spanien gegen Deutschland im Live-Ticker: Bierhoff vertraut Löw

Update vom 17. November, 19 Uhr: DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat Bundestrainer Joachim Löw seine Rückendeckung zugesichert. „Ich bin von Jogi voll überzeugt und sehe, wie er diese junge Mannschaft wieder auf einen neuen Weg bringt“, sagte Bierhoff, der zuletzt „dunkle Wolken“ über der Nationalmannschaft beklagt hatte, der ARD vor dem Nations-League-Spiel gegen Spanien in Sevilla.

Die Kritik sei „nicht immer sachlich begründet gewesen“, sagte Bierhoff. „Es war eher eine Stimmungslage. Wir haben uns teilweise viel erarbeitet, aber das Ergebnis nicht nach Hause gefahren, wie beispielsweise im ersten Spiel gegen Spanien.“ Die DFB-Elf hatte in Stuttgart im September in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1 kassiert.

Spanien gegen Deutschland im Live-Ticker: Manuel Neuer vor neuem Rekord

Update vom 17. November, 15.50 Uhr: Kapitän Manuel Neuer wird heute Abend gegen Spanien selbstverständlich das deutsche Tor hüten. Der Bayern-Keeper steht vor einer neuen Rekordmarke und könnte mit seinem 96. Einsatz im DFB-Team Torhüter-Legende Sepp Maier überflügeln. „Ich bin stolz auf das, was ich in meiner Karriere erreicht habe“, sagte Neuer in Sevilla. Er hatte via Handy-Nachrichten Kontakt mit Maier. Die 100 will er unbedingt knacken, eine konkrete Rekordmarke habe er nicht vor Augen, sagte der 34-Jährige: „Ich denke nicht darüber nach, wie viele Spiele ich noch machen werde.“

Maier selbst traut Neuer mehr als 120 Länderspiele zu. „Dem fehlt ja nichts“, meinte der Weltmeister von 1974. Bundestrainer Jogi Löw rühmte Neuer, der 2009 im DFB-Team debütierte und seit der WM 2010 die Nummer 1 ist, vor dem Rekordspiel in Spanien: „Seine Leistung spricht für sich. Er hat uns nie enttäuscht.“ Löw hält große Stücke auf seinen Kapitän. „Manuel ist als Mensch, als Spieler, als Kapitän mit den Jahren sehr gereift. Er ist ein Teamplayer. Er ist seit Jahren der beste Torwart im Weltfußball. Das ist für uns Gold wert.“

Rekordverdächtig! 🤩 @Manuel_Neuer kann heute Abend gegen Spanien zum alleinigen Rekordtorhüter der deutschen Nationalmannschaft werden. 🇩🇪



Der bisherige Rekordhalter Sepp Maier hütete 95 Mal von 1966 - 1979 das #DFB-Tor. 🧤#ESPGER #Neuer #DieMannschaft pic.twitter.com/jpssOaA9ua — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 17, 2020

Spanien gegen Deutschland im Live-Ticker: Matthäus zählt Löw an

Update vom 17. November, 10.44 Uhr: Heute Abend ist das DFB-Team in der Nations League in Spanien gefordert. Vor dem Duell geht es einmal mehr um die Zukunft von Bundestrainer Jogi Löw. Der 60-Jährige steht in der Kritik. Die Gerüchte über einen möglichen Nachfolger nehmen Fahrt auf.

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist bereits jetzt klar, wer nach der Löw-Ära der neue Bundestrainer werden muss. „Wenn man über mögliche Kandidaten spricht, gibt es nur einen, den sich in Zukunft alle wünschen würden, und das ist Jürgen Klopp“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne „So sehe ich das“.

Der Trainer des FC Liverpool sei „extrem erfolgreich, sympathisch und bei Fans und Medien gleichermaßen beliebt.“ „Doch“, schob Matthäus nach, „der ist in Liverpool noch lange nicht fertig und für die Nationalmannschaft hat er auch noch in einigen Jahren Zeit.“

Die Zukunft von Löw hänge laut Matthäus entscheidend vom Abschneiden der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr ab. „Ein Ausscheiden in der Vorrunde ist gleichbedeutend mit einem Aus als Bundestrainer.“

Spanien gegen Deutschland im Live-Ticker: Löw lobt Goretzka - doch schafft dieser es in die Startelf?

Update vom 15. November, 22.25 Uhr: Beim entscheidenden letzten Gruppenspiel der Nations League gegen Spanien* hat Bundestrainer Jogi Löw die Qual der Wahl im Mittelfeld. Beim 3:1-Sieg über die Ukraine war Leon Goretzka vom FC Bayern einer der Matchwinner und bereitete den 2:1-Führungstreffer sehenswert vor, unter Umständen könnte sich der FCB-Star am Dienstag auf der Ersatzbank wiederfinden.

„Leon ist im Moment wirklich in einer sehr, sehr guten Form“, meinte Löw nach dem Spiel gegenüber dem ZDF. „Es freut mich, dass er jetzt über einen längeren Zeitraum gesund ist. Man merkt ihm auch die Power und die Kraft an. Wirklich ein klasse Spiel von ihm“, so das überragende Urteil des Trainers. Doch wird der 25-Jährige angesichts der Konkurrenz auch am Dienstagabend in Sevilla spielen?

Gegen die Spanier, die nur einen Punkt hinter dem DFB-Team stehen wird Ilkay Gündogan erneut das Mittelfeld stabilisieren. Vom Bundestrainer gab es bereits eine Einsatzgarantie für den Profi von Manchester City. Der am Samstag noch gesperrte Toni Kroos wird ebenfalls zurückkehren, weshalb es für Goretzka eng mit einem Startelf-Einsatz werden könnte. Löw bevorzugt Spielsysteme, in denen meist zwei zentrale Mittelfeldspieler Platz haben. Dafür setzt er auf die schnellen Offensivkräfte wie Leroy Sané oder Serge Gnabry.

Spanien - Deutschland im Live-Ticker: Entscheidendes letztes Gruppenspiel für DFB-Elf

Erstmeldung vom 15. November 2020:

Sevilla - Die deutsche Nationalmannschaft hat es geschafft, die Tabellenführung in der Nations League zu übernehmen. Dank eines 1:1-Remis der Spanier in der Schweiz steht die DFB-Elf nun mit neun Punkten auf Platz eins, während die Spanier mit acht Zählern auf den zweiten Rang abrutschten. Am Dienstagabend kann das DFB-Team bereits mit einem Unentschieden den Einzug in die Endrunde des Turniers perfekt machen.

Spanien - Deutschland im Live-Ticker: Verteidiger fällt aus - Real-Star kehrt zurück

Die jüngsten Leistungen der Mannschaft von Joachim Löw waren recht ansprechend, nach dem Sieg im Testspiel mit einer B-Elf gegen Tschechien folgte ein 3:1-Erfolg über die Ukraine in der Nations League. Vor allem Premier-League*-Legionär Timo Werner und die FC-Bayern*-Stars Leroy Sané sowie Leon Goretzka ragten heraus.

Mit einem weiteren Dreier oder einer Punkteteilung beim schweren Auswärtsspiel in Sevilla könnte der oft angezweifelte Bundestrainer* Löw eine sportliche Antwort auf seine Kritiker geben. „Wir spielen in Spanien nicht auf einen Punkt“, meinte Löw vor der Partie. In seiner Mannschaft fällt Verteidiger Antonio Rüdiger mit einer Gelbsperre aus, Toni Kroos* hingegen kehrt nach seiner Sperre für die Partie gegen einige seiner Teamkollegen aus Madrid zurück ins Team.

Spanien - Deutschland im Live-Ticker: Frankreich bereits erster Endrunden-Teilnehmer - Ramos in Heimatstadt gefordert

Mit dem Gruppensieg würde das DFB-Team in der Endrunde der Nations League stehen, die vier Tabellenersten aus den jeweiligen A-Ligen qualifizieren sich für das Halbfinale. Frankreich steht nach dem 1:0-Sieg in Portugal als erster Teilnehmer der „Final Four“ fest. Das Finalturnier wird voraussichtlich im Oktober 2021 stattfinden.

Im Olympiastadion von Sevilla, das keinem Verein zugeordnet ist, werden die Spanier alles daran setzen, die drei Punkte einzufahren. Rekordnationalspieler Sergio Ramos, der gegen Deutschland sein 178. Spiel für die Roja absolviert, wird in seiner andalusischen Heimatstadt vor allem versuchen, seine Patzer aus dem Schweiz-Spiel auszubügeln. Gleich zweimal scheiterte der Star von Real Madrid per Elfmeter am Schweizer Keeper Yann Sommer, der in der Bundesliga* bei Borussia Mönchengladbach* zwischen den Pfosten steht. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.