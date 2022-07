DFB-Pokal startet: VfB Stuttgart steht vor schwieriger Aufgabe

Von: Nils Wollenschläger

Der VfB Stuttgart muss nach Dresden. © Tom Weller/dpa

Im DFB-Pokal startet die neue Saison. In der ersten Runde muss der VfB Stuttgart zu Drittligist Dynamo Dresden. Hier finden Sie alle Infos:

Am Freitag (29. Juli) startet die DFB-Pokalsaison 2022/23. Der VfB Stuttgart gastiert in der ersten Runde bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden, der sich in den vergangenen Jahren immer wieder einen Namen als Pokalschreck gemacht hat.

Im großen Live-Ticker von HEIDELBERG24 finden Sie alle Infos rund um das DFB-Pokalspiel Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart.

Anstoß in Dresden ist um 18 Uhr. Die Partie wird ausschließlich von Pay-TV-Sender Sky live übertragen. (nwo)