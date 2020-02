DFB-Pokal terminiert: Datum für Schalke gegen Bayern steht fest - Fans dürfen sich freuen

Der DFB hat die Viertelfinal-Partien im DFB-Pokal terminiert. Vor allem die Fans aus München, Gelsenkirchen, Frankfurt und Bremen dürfen sich auf die Übertragungen freuen.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal findet am 3. und 4. März statt

findet am 3. und 4. März statt Die Partie FC Schalke 04 und dem FC Bayern wird am Dienstag (3.) ausgetragen

und dem wird am Dienstag (3.) ausgetragen ARD überträgt die Partie live im Free-TV

München - Die Auslosung des Viertelfinals im DFB-Pokal war bereits am vergangenen Sonntag. Losfee Cacau zog den Pokal-Kracher zwischen Schalke und Bayern.

Die Anstoßzeiten waren allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Das hat der DFB nun nachgeholt und die Termine für das Pokal-Viertelfinale terminiert. Auch die anderen Partien wurden jetzt genau angesetzt.

Die ARD wird am 3. März das Viertelfinalspiel im DFB-Pokal zwischen Schalke 04 und Cup-Verteidiger FC Bayern München live übertragen. Wie Das Erste am Dienstag zudem mitteilte, wird am Mittwoch, 4. März, die Partie der Frankfurter Eintracht gegen Werder Bremen auf dem öffentlich-rechtlichen Sender zu empfangen sein. Spielbeginn ist jeweils um 20.45 Uhr.

DFB-Pokal: FC Schalke gegen FC Bayern, Viertelfinale - Termin steht fest, Fans freuen sich

In einer weiteren Partie des Viertelfinals trifft am 3. März ab 18.30 Uhr Regionalligist 1. FC Saarbrücken auf Fortuna Düsseldorf. Am Tag darauf stehen sich Bayer Leverkusen und der 1. FC Union Berlin gegenüber (18.30 Uhr). Diese Partie wird bei Sport1 übertragen. Bei Sky sind alle Partien des Viertelfinales live zu sehen.

Ziel der acht verbliebenen Teams ist das Finale am 23. Mai in Berlin. Der FC Bayern hatte sich im Achtelfinale mit 4:3 gegen Ligakonkurrent TSG Hoffenheim durchgesetzt. Der FC Schalke musste in die Verlängerung und besiegte dort Hertha BSC mit 2:1.

Beim ambitionierten Hauptstadt-Klub kam es am Dienstag zum Trainer-Beben! Jürgen Klinsmann trat nach knapp zehn Wochen als sportlicher Verantwortlicher bei der Alten Dame zurück.

smk/dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Maurizio Gambarini