DFB-Pokal im Ticker: BVB gegen Zweitligisten gefordert - Droht Schwarz-Gelb die nächste Blamage?

Zum Jahresabschluss gastiert Borussia Dortmund in der zweiten Pokalrunde bei Eintracht Braunschweig. Ein Ausscheiden sollte tunlichst vermieden werden. Das Spiel im Live-Ticker.

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund -:- (-:-), Dienstag, 20 Uhr

Der BVB* ist im DFB-Pokal* gefordert.

Gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig soll ein turbulentes Jahr ein versöhnliches Ende finden.

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund -:- (-:-), Dienstag, 20 Uhr

Aufstellung Eintracht Braunschweig: - Aufstellung Borussia Dortmund: - Tore: - Schiedsrichter: -

Braunschweig - Wie ist es nun zu bewerten, das Jahr von Borussia Dortmund? Ein seltsames, ungewöhnliches, aber gleichzeitig auch sportlich wenig erfolgreiches 2020 geht zu Ende. Im DFB-Pokal sowie der Champions League ist der BVB vorzeitig ausgeschieden.

Noch vor der Corona-Unterbrechung scheiterten die Schwarz-Gelben an Werder Bremen* und Paris Saint-Germain. Und in der Liga? Da spielte Dortmund spätestens nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern* keine Rolle mehr. Am Ende betrug er Rückstand auf den deutschen Rekordmeister zwölf Punkte.

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund im Live-Ticker: Pokaldebüt für Terzic

Die Saison wurde dennoch auf Rang zwei beendet, sodass auch in dieser Spielzeit wieder Champions-League-Fußball im Pott zu sehen ist. Als Gruppenerster fürs Achtelfinale qualifiziert wartet im Februar im Achtelfinale der FC Sevilla.

Während in der Königsklasse also alles nach Plan läuft, sieht es in der Bundesliga entschieden anders aus. Niederlagen gegen Augsburg* (0:2), Köln* (1:2) und allen voran Stuttgart (1:5) kosteten Trainer Lucien Favre den Job.

Bis zum Saisonende übernimmt nun der frühere Nachwuchscoach Edin Terzic*. Nach zwei Spielen musste aber auch er schon die erste Niederlage hinnehmen. Am Freitag unterlag ein spielerisch ideenloser BVB mit 1:2 bei Union Berlin. Die Kritik ließ infolgedessen nicht lange auf sich warten*.

Umso wichtiger neben all den Rückschlägen, wäre daher ein Erfolg im DFB-Pokal. Und gleichzeitig ein ordentliches Verabschieden aus einem Jahr, dass aus BVB-Sicht nicht zufriedenstellend sein kann. Am Dienstagabend (20 Uhr) trifft der Vizemeister auf Eintracht Braunschweig. Gegen den früheren Bundesligisten ist der viermalige Pokalsieger* der klare Favorit.

+ Neuer Mann an der Seitenlinie des BVB: In Berlin gab es für Edin Terzic wenig Erfreuliches zu sehen. © Soeren Stache/dpa

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund im Live-Ticker: BTSV stellte schon Hertha ein Bein

Braunschweig ist erst im Sommer in die 2. Liga aufgestiegen und kämpft in dieser Saison um nichts anderes als den Klassenerhalt. Nach 13 Spielen ist die von Daniel Meyer trainierte Mannschaft Tabellen-15., verlor am Wochenende mit 0:3 gegen Fürth. Mit 29 Gegentreffern stellt der Traditionsklub die schlechteste Defensive der 2. Liga. Unterschätzen sollte man den Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895, wie der Klub mit vollem Namen heißt, jedoch nicht.

Dass die Niedersachsen auch höherklassige Teams ärgern können, bewiesen sie in der 1. Pokalrunde. In einem furiosen Spiel besiegte der BTSV Bundesligist Hertha BSC mit 5:4. Der BVB sollte also gewarnt sein. (as) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks