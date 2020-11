DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Zweite Runde mit fünf Amateurklubs - Harter Gegner für den FC Bayern?

Ende Dezember müssen die verbleibenden Vereine in der zweiten Runde des DFB-Pokals ran, die Auslosung wird am Sonntag ab 18.30 stattfinden. Im Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Am Sonntag findet die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals* ab 18.30 Uhr in Köln statt.

der 2. Runde des DFB-Pokals* in Köln statt. Dem FC Bayern * könnte sofort ein hochkarätigen Gegner zugelost werden.

* könnte sofort ein hochkarätigen Gegner zugelost werden. Wird es eine erneute Sensation geben? Fünf Teams aus dem Amateurtopf sind noch dabei.

Köln - Mit etwas Verzögerung findet am Sonntag, den 8. November, die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals statt. Erst am Sonntag stand nach dem Schalker Sieg gegen Schweinfurt 05 am Dienstagabend das komplette Teilnehmerfeld fest. Aufgrund eines langen Rechtsstreits um die Partie zwischen den Schweinfurtern und Türkgücü München wurde mit dem Spiel auch die Auslosung verschoben.

DFB-Pokal-Auslosung: Partien der zweite Runde werden bestimmt - Inka Grings Losfee in Köln

Nun findet sie jedoch im TV-Studio in Köln statt, ursprünglich sollte sie im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durchgeführt werden, was aufgrund der Corona*-Pandemie nicht mehr möglich ist. Ziehungsleiter der Pokal-Auslosung ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, als Losfee wird die Ex-Nationalspielerin Inka Grings fungieren. Die Veranstaltung wird im Rahmen der Sportschau ab 18.30 Uhr in der ARD laufen*, wie der Deutsche Fußball-Bund* am Dienstag bekannt gab.

Doch wie genau läuft die Bestimmung der Partien der zweiten Hauptrunde genau ab? Wie in der ersten Runde wird es zwei Lostöpfe geben. Der Profitopf schließt alle Teams aus der Bundesliga* sowie der 2. Bundesliga* ein, der sogenannte Amateurtopf beinhaltet alle Teams ab der dritten Liga.

DFB-Pokal-Auslosung: Kracher-Partien in der zweiten Runde möglich - Harter Gegner für den FC Bayern?

Zu Beginn der Auslosung werden den fünf verbleibenden Amateurteams jeweils die Profiteams zugelost. Die restlichen Profiteams werden untereinander zugelost, wobei das zuerst gezogene Team das Heimrecht zugesprochen bekommt. Erst ab dem Achtelfinale werden alle Loskugeln direkt aus einem Topf gezogen. Somit könnte bereits in der zweiten Runde ein Spitzenspiel zwischen dem Rekord-Pokalsieger* FC Bayern und Borussia Dortmund* oder RB Leipzig stattfinden. Die Spiele sollen am 22. und 23. Dezember ausgetragen werden.

Wie jedes Jahr hofft ganz Fußball-Deutschland auf eine Sensation, wie die starken Auftritte des damaligen Regionalligisten 1. FC Saarbrücken in der vergangenen. Der Drittliga-Aufsteiger drang bis ins Halbfinale vor und schlug dabei unter anderen Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Köln. In dieser Saison sind nur noch drei Teams aus der viertklassigen Regionalliga sowie zwei Drittliga-Mannschaften im Pokal übrig. In unserer Übersicht finden Sie das komplette Teilnehmerfeld. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal: Der Profitopf

1. Bundesliga: FC Bayern München Borussia Dortmund RB Leipzig FC Augsburg 1. FC Köln VfL Wolfsburg Union Berlin Borussia Mönchengladbach Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt SC Freiburg FC Schalke 04 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig SpVgg Greuther Fürth Jahn Regensburg Fortuna Düsseldorf SV Sandhausen Holstein Kiel SV Darmstadt 98 Hannover 96 SC Paderborn 07 VfL Osnabrück VfL Bochum

Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal: Der Amateurtopf