DFB-Pokal-Auslosung JETZT live: Nach 13 Jahren wieder ein Münchner Stadtderby zwischen FC Bayern und TSV 1860?

Erste Hauptrunde

An diesem Sonntag wird die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2021/22 ausgelost. Der FC Bayern München und der BVB treffen auf niederklassige Klubs. Verfolgen Sie die Auslosung in der ARD-Sportschau am Sonntagabend hier im Live-Ticker.

DFB-Pokal: Auslosung der 1. Hauptrunde mit FC Bayern und BVB

1. Hauptrunde DFB-Pokal (6. bis 9. August): Eintracht Braunschweig - Hamburger SV FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue SV Meppen - Hertha BSC SSV Ulm - 1. FC Nürnberg Bremer SV - FC Bayern München SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel FC Viktoria Köln - 1899 Hoffenheim SV Babelsberg - Greuther Fürth 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach 1. FC Lokomotive Leipzig - Bayer Leverkusen SV 07 Elversberg - Mainz 05 SV Sandhausen - RB Leipzig Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln FC 08 Villingen - FC Schalke Würzburger Kickers - SC Freiburg SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund Greifswalder FC - FC Augsburg Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim VfL Osnabrück - Werder Bremen Eintracht Norderstedt - Hannover 96 FC Rot-Weiß Koblenz - Jahn Regensburg Türkgücü München - Union Berlin Dynamo Dresden - SC Paderborn

Update, 18.57 Uhr: Das nächste Derby wird gezogen: Der VfL Osnabrück empfängt an der „Bremer“ Brücke Bundesliga-Absteiger Werder Bremen.

Update, 18.55 Uhr: Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt - da steckt wegen der Vergangenheit viel Brisanz drin.

Update, 18.52 Uhr: Bundesliga-Absteiger FC Schalke muss beim FC 08 Villingen im Badischen ran. Dieses Duell gab es schon 2016.

Update, 18.46 Uhr: Gladbach tritt auf dem „Betze“ beim 1. FCK an. Ein Klassiker des deutschen Fußballs.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: FC Bayern muss nach Bremen

Update, 18.43 Uhr: Der FC Bayern München muss zum Bremer SV in die Hansestadt. Kein Münchner Stadtderby gegen den TSV 1860 also. Zumindest nicht in der ersten Runde.

Update, 18.42 Uhr: Nach und nach werden die Lose gezogen. Hertha muss in Meppen ran.

Update, 18.40 Uhr: Das erste Los ist gezogen: Eintracht Braunschweig trifft auf den HSV.

Update, 18.35 Uhr: Der Vater von Weltmeister Toni Kroos ist als Vertreter für den Greifswalder FC dabei, Roland Kroos.

Update, 18.32 Uhr: „Losfee“ ist übrigens Ex-Bundesliga-Spieler und ARD-Experte Thomas Broich.

Update, 18.30 Uhr: Los geht es mit der Auslosung des DFB-Pokals in der ARD-Sportschau!

Update vom 04. Juli, 18.20 Uhr: In den vergangenen Jahren teilten sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund quasi den DFB-Pokal-Sieg. Einzig 2014/15 (VfL Wolfsburg) und 2017/18 (Eintracht Frankfurt) gab es zwei andere Sieger.

Saison: DFB-Pokal-Sieger: 2020/21 Borussia Dortmund 2019/20 FC Bayern München 2018/19 FC Bayern München 2017/18 Eintracht Frankfurt 2016/17 Borussia Dortmund 2015/16 FC Bayern München 2014/15 VfL Wolfsburg 2013/14 FC Bayern München 2012/13 FC Bayern München 2011/12 Borussia Dortmund

Update vom 04. Juli, 17.50 Uhr: In der Vorsaison schafften es einmal mehr nicht alle Klubs aus der 1. Bundesliga mindestens in die 2. Runde des DFB-Pokals. Hertha BSC musste sich dem damaligen Zweitligisten Eintracht Braunschweig spektakulär 4:5 geschlagen geben, Arminia Bielefeld verlor bei Regionalligist Rot-Weiß Essen 0:1.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Münchner Stadtderby zwischen FC Bayern und TSV 1860 möglich

Update vom 04. Juli, 17.30 Uhr: FC Bayern gegen den TSV 1860 - das letzte Münchner Stadtderby als Pflichtspiel datiert vom 27. Februar 2008. Damals schlug der deutsche Rekordmeister den kleinen Nachbarn aus Giesing im DFB-Pokal-Achtelfinale nur knapp 1:0 n.V. Diesmal besteht wieder im Pokalwettbewerb (zumindest) die Chance, dass die „Roten“ und die „Blauen“ aufeinandertreffen. Denn: Die „Löwen“ sind als Drittligist eines der Teams in Lostopf 2, während der Rekord-Pokalsieger freilich in Lostopf 1 wiederzufinden ist - mutmaßlich als Wunschgegner aller unterklassiger Klubs.

Erstmeldung vom 04. Juli: München - Wer wird Nachfolger von Bundesliga*-Gigant Borussia Dortmund*? Oder verteidigt der BVB sogar den DFB-Pokal-Sieg aus dem Vorjahr 2021*? Diese Fragen werden ab dem 6. August geklärt, wenn die neue Saison in Deutschlands Fußball mit dem Pokalwettbewerb beginnt. An diesem Sonntagabend (ab 18.30 Uhr) wird die erste Runde in der ARD-Sportschau ausgelost.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: FC Bayern Topfavorit, BVB Titelverteidiger

Und diese verspricht direkt viel Spannung. So darf aus Fan-Perspektive gespannt erwartet werden, ob und wenn ja welcher Bundesliga-Klub* zu Beginn stolpert. Der Modus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)* sieht in der ersten Hauptrunde indes zwei Lostöpfe vor, einen mit den Vereinen aus 1. und 2. Bundesliga - natürlich inklusive des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München*. Unter dem neuen FCB-Trainer Julian Nagelsmann* einmal mehr der Topfavorit auf den Titel.

Im zweiten Lostopf sind die vermeintlichen Außenseiter: Die vier bestplatzierten Klubs der Vorsaison in der 3. Liga, darunter der TSV 1860 München*, sowie die 24 Vertreter der Landesverbände zwischen Nord und Süd, zwischen West und Ost. Spannung ist garantiert, weil sich unter den Landespokalsiegern mit Waldhof Mannheim, dem 1. FC Kaiserslautern, Türkgücü München, dem FC Viktoria Köln, dem SV Meppen und dem 1. FC Magdeburg gleich sechs Drittligisten befinden.

Denkbar wäre in dieser Konstellation zum Beispiel auch ein Münchner Stadtderby zwischen dem FC Bayern* und den „Löwen“. Zwar trennen mittlerweile zwei Ligen die beiden Klubs, deren Geschäftsstellen in der bayerischen Landeshauptstadt nur wenige hunderte Meter auseinanderliegen. Die Rivalität ist aber bis heute groß. Nicht auszudenken, käme es nach dem DFB-Pokal-Viertelfinale 2007/08 (1:0 n.V. für den FC Bayern*) wieder zu diesem Duell.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Thomas Broich ist die „Losfee“ in der ARD-Sportschau

„Losfee“ wird Ex-Bundesliga-Spieler Thomas Broich sein, der am Samstagabend als Experte für die ARD noch das Viertelfinale der Fußball-EM 2021 zwischen Tschechien und Dänemark (1:2) kommentiert hatte.

Verfolgen Sie die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal* am Sonntagabend (ab 18.30 Uhr) hier im Live-Ticker. (pm)