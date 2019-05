Start in die Saison 2019/2020: An diesem Termin steht der erste Gegner fest

Kaum ist eine Saison beendet, wirft die andere bereits ihre Schatten voraus. Den Auftakt bildet der DFB-Pokal. Dessen Auslosung ist nun terminiert.

Hamburg - Die erste Runde im DFB-Pokal der Spielzeit 2019/20 wird am 15. Juni im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, wird die Auslosung im Rahmen der „ARD-Sportschau“ übertragen.

Ermittelt werden die Paarungen aus zwei Lostöpfen, noch ist nicht bekannt, wer als Losfee fungieren wird. In Topf eins befinden sich die 18 Bundesligisten sowie die besten 14 Klubs aus der 2. Bundesliga. In Topf zwei warten die vier übrigen Zweitligisten, die vier besten Drittligisten sowie die 24 Sieger der Landespokalwettbewerbe, die größtenteils beim Finaltag der Amateure am 25. Mai ermittelt werden.

Die Losfee steht noch nicht fest, aber den Termin könnt ihr euch schon mal merken Die Auslosung der 1. Runde 2019/2020 findet am 1️⃣5️⃣. Juni statt #DFBPokal

Alle Infos ➡️ https://t.co/8DZiBJaxaA pic.twitter.com/lA2Pu87URZ — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) 21. Mai 2019

Erste Pokalrunde wird vom 9. bis 12. August ausgetragen

Die erste Runde der Pokalsaison 2019/20 wird vom 9. bis 12. August ausgetragen. Das Endspiel ist für den 23. Mai 2020 im Berliner Olympiastadion terminiert.

Im diesjährigen Finale von Berlin trifft Rekordsieger FC Bayern am 25. Mai auf den Endspiel-Debütanten RB Leipzig. Für die Münchner wäre es der 19. Erfolg im Wettbewerb.

