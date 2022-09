DFB-PK mit Hansi Flick und Timo Werner im Live-Ticker: Weitet sich das Corona-Chaos aus?

Von: Marius Epp

Bundestrainer Hansi Flick bei der DFB-Pressekonferenz. © IMAGO/Wunderl

Vor dem Nations-League-Spiel gegen Ungarn geben Hansi Flick und Timo Werner eine Pressekonferenz. Die DFB-PK im Live-Ticker.

DFB-Pressekonferenz mit Hansi Flick und Timo Werner vor dem Ungarn-Spiel | Donnerstag, 12.30 Uhr

Manuel Neuer, Leon Goretzka und Julian Brandt sind bereits abgereist - muss Hansi Flick noch mehr Corona-Fälle beklagen?

Dieser Live-Ticker zur DFB-PK wird laufend aktualisiert.

12.58 Uhr: Manuel Neuer ist morgen nicht dabei - wer trägt die Kapitänsbinde? „Normalerweise ist es der Spieler mit den meisten Länderspielen“, sagt Flick. Ganz festlegen will er sich aber noch nicht.

12.56 Uhr: „Wir wollen unbedingt ins Final Four“, bekräftigt Flick die Zielsetzung in der Nations League.

12.55 Uhr: Der Bundestrainer lobt den kommenden Gegner: „Ungarn macht das herausragend, sie agieren taktisch sehr klug und lassen den Gegnern kaum Räume.“

12.52 Uhr: „Es ist nicht ganz einfach“, hadert Flick mit den Corona-Fällen. „Wenn man eine normale Grippe hat, fällt man auch aus und isoliert sich mit gutem Menschenverstand. Es soll ja auch weitergehen im Leben. Ewig lange können wir uns nicht fesseln lassen davon. Natürlich ist Corona ein bisschen aggressiver als eine Grippe, deshalb muss man auch entsprechend reagieren.“

12.50 Uhr: Der Torwart für morgen steht fest: „Marc-André ter Stegen wird morgen gegen Ungarn im Tor stehen, da brauchen wir kein Geheimnis drum machen.“ Oliver Baumann und Maxi Arnold rücken für die Corona-Ausfälle nach. „Sie geben der Mannschaft positive Impulse“, sagt Flick.

12.47 Uhr: Hansi Flick beginnt die PK mit einem Rückblick auf die Woche: „In so einer kurzen Woche ist es nicht ganz einfach. Der Fokus lag auf unseren Meetings und dem Training.“

12.45 Uhr: Die PK beginnt, Hansi Flick und Timo Werner marschieren ein.

Leipzig - Den Weg in die Kabine finden Peter Gulacsi, Willi Orban und Dominik Szoboszlai blind, auf dem Rasen der Red Bull Arena kennt das Trio jeden Grashalm. Wenn Ungarn die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig fordert, tritt das Überraschungsteam der Nations League dank des Trios von DFB-Pokalsieger RB Leipzig zumindest teilweise mit einem Heimvorteil an.

Außenseiter sind Torhüter Gulacsi, Abwehrchef Orban und Offensiv-Allrounder Szoboszlai dabei nur bedingt - die Mannschaft von Nationaltrainer Marco Rossi tritt als Tabellenführer mit viel Selbstvertrauen an. In der Hammergruppe mit Deutschland, Europameister Italien und Vize-Europameister England hat sich Ungarn zum großen Favoritenschreck gemausert.

DFB-PK im Live-Ticker: Flick verliert drei Spieler

„Es ist schon ein Wahnsinn, was da in Ungarn passiert. Sich in der Gruppe so zu positionieren - wow!“, sagte Ungarns Ex-Nationaltrainer Lothar Matthäus dem SID. Hansi Flicks Elf ist gegen Ungarn geschwächt - nach Manuel Neuer und Leon Goretzka ist auch Julian Brandt aus dem Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft abgereist. Im Gegensatz zum Duo vom FC Bayern München fiel ein Corona-Test beim Offensivspieler von Borussia Dortmund aber negativ aus. Brandt habe einen grippalen Infekt, teilte der DFB am Mittwoch mit.

Weitere Informationen dürften auf der Pressekonferenz folgen, wir sind im Live-Ticker dabei. (epp/dpa/SID)