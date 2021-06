Vor Gruppen-Finale

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch das letzte Gruppenspiel der EM 2021. Vorab gibt es schlechte Nachrichten aus dem DFB-Lager.

Update vom 21. Juni, 13.06 Uhr: Es hat sich schon angedeutet, nun sieht es tatsächlich so aus, als würde Thomas Müller gegen Ungarn ausfallen! Bittere Nachrichten für Bundestrainer Jogi Löw.

Nach Informationen der Bild muss Müller am Mittwoch wegen einer Knieverletzung (siehe Erstmeldung) passen. Sogar ein mögliches Achtelfinale soll gefährdet sein. Von Seiten des DFB gab es dazu zunächst keine Bestätigung. „Wir müssen diese Frage von Tag zu Tag mit den Medizinern und Trainern bewerten.“ Ein Ausfall sei möglich, aber noch nicht fix. Details werde Bundestrainer Löw bei der Pressekonferenz am Dienstag verkünden.

Neben Müller schlagen sich etliche weitere DFB-Stars mit Verletzungen herum. Mats Hummels und Ilkay Gündogan konnten wie Müller am Montag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Toni Kroos und Robin Gosens sind ebenfalls angeschlagen, Lukas Klostermann hat es mit einem Muskelfaserriss sogar noch schwerer erwischt.

DFB-Drama: Müller fällt gegen Ungarn aus - Löw zittert um zwei weitere Stars

Erstmeldung vom 21. Juni, 13.01 Uhr: Herzogenaurach - Was war das für ein Auftritt! Deutschland spielte gegen Portugal wie entfesselt auf, meldete sich somit richtig an bei der EM 2021*. Nun hat die DFB-Auswahl alle Trümpfe in der eigenen Hand - das Achtelfinale ist nach der 4:2-Gala definitiv möglich.

Dazu braucht es gegen Ungarn aber mindestens einen Punkt für das sichere Weiterkommen. Am Mittwochabend kommt es zum Showdown, gleichzeitig duellieren sich Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal - ein echter Fußball-Schmaus zum Abschluss der Gruppenphase.

EM 2021: DFB-News - Hummels, Gündogan und Müller nicht im Training

Aktuell bereitet sich Deutschland* auf diesen vorläufigen Höhepunkt des Turniers vor. Aber nicht mit allen Spielern, denn: Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Thomas Müller* konnten am Montag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen! Bundestrainer Jogi Löw* zittert um seine Achse.

Müller konnte wegen einer Kapselverletzung am Knie nicht mit der Mannschaft im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach trainieren. Hummels plagen nach dem 4:2 gegen Portugal erneut Probleme an der Patellasehene. Gündogan hatte sich an der Wade verletzt. Ob die Blessuren Auswirkungen auf einen Einsatz des Trios am Mittwoch haben, war zunächst unklar. Aber: Das Turnier soll für die Deutschen im Idealfall bis zum 11. Juli gehen.

DFB-Aufstellung gegen Ungarn - Taktiert Jogi Löw zum Ende der Gruppenphase?

Was passiert also mit den angeschlagenen Spielern zum Abschluss der Gruppenphase? Möglicherweise brauchen sie eine Verschnaufpause, um pünktlich zu einem möglichen Achtelfinale wieder bei Kräften zu sein. Aber riskiert Jogi Löw tatsächlich das Weiterkommen, indem er seine Achse für ein Spiel schont, das im schlimmsten Fall gar nicht stattfindet? Eine Pleite gegen Ungarn und das Turnier könnte für Deutschland am Mittwochabend schon beendet sein. Die Runde der letzten 16 steigt von Samstag, 26. Juni, bis Dienstag, 29. Juni. Deutschland spielt bei einem Weiterkommen frühestens am Sonntag, 27. Juni.

Der gegen Portugal überragende Robin Gosens konnte trotz seiner Adduktorenprobleme trainieren. Auch der zuletzt am Knie verletzte Jonas Hofmann war bei der Übungseinheit wieder dabei. Toni Kroos absolvierte hingegen eine individuelle Trainingsschicht zur Belastungssteuerung. Da auch Lukas Klostermann nach seinem Muskelfaserriss weiter fehlte, hatte Löw 18 Feldspieler und drei Torhüter im Training. Manuel Neuer und Co. stiegen mit einem Fußball-Tennisturnier in die Übungseinheit ein. (akl/dpa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

