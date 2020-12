DFB-PK zur Zukunft von Löw: Ist Jogi wirklich noch der richtige Bundestrainer, Herr Bierhoff?

Joachim Löw bleibt vorerst Bundestrainer, das bestätigte der DFB Anfang der Woche. Doch was ging hinter den Kulissen vor sich? Die DFB-PK mit Oliver Bierhoff im Live-Ticker.

München/Frankfurt am Main - Dass Joachim Löw nach dem 0:6 in der Nations League in Spanien weiter Bundestrainer* bleiben wird, hatte der DFB am Montag bereits bestätigt. Eigentlich war erst für Freitag mit der Verkündung gerechnet worden, doch in Frankfurt entschied man sich bereits früher, die Entscheidung mitzuteilen.

Mit einer Entlassung des Trainers, der das DFB-Team 2014 zum WM-Titel führte, hatte man sowieso nicht gerechnet. Trotzdem war der Zeitpunkt des Statements am Montag etwas überraschend - und auch die diversen Interna, die im Laufe der Woche ans Tageslicht kamen, ließen den DFB abermals in keinem guten Licht erscheinen.

Am Freitag trifft sich nun das Präsidium und wird vermutlich auch genau darüber sprechen. Aber auch über den internen Machtkampf beim DFB. Präsident Fritz Keller wirkt nach lediglich einem Jahr im Amt bereits desillusioniert. Die sportlich wenig ansprechenden Auftritte der Nationalmannschaft, die sinkenden Beliebtheit in der Bevölkerung - all das lässt den DFB in eine tiefe Krise schlittern.

DFB: PK zur Löw-Zukunft - Ist Jogi wirklich noch der richtige Bundestrainer, Herr Bierhoff?

In der Otto-Fleck-Schneise hält man (noch) an Joachim Löw als Bundestrainer fest. Daran wird sich bis zur EM 2021 auch nicht ändern. Spannend wird zu sehen sein, ob der 60-Jährige über seinen Schatten springt und die aussortierten Mats Hummels, Thomas Müller oder Jerome Boateng im neuen Jahr wieder beruft. Ob DFB-Manager Oliver Bierhoff auf der Pressekonferenz zu den Personalien Stellung bezieht?

Fest steht: Sollte Deutschland das ambitionierte Minimalziel EM-Halbfinale aber verfehlen, dürfte nicht nur Löw seinen Hut nehmen. Dann wäre allerhöchste Zeit für einen Neuanfang. (smk)