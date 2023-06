DFB-Frauen bereiten sich auf WM vor – Länderspiel kommt live im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihren Vertrag bis 2025 verlängert. © Fabian Strauch/dpa

Am Samstag bestreitet die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ein Länderspiel gegen Vietnam. Hier finden Sie alle Infos zur Partie:

Wenige Wochen vor der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland startet das DFB-Team in die Vorbereitung. Am Samstag absolvieren Alexandra Popp und Co. in Offenbach ein Länderspiel gegen Vietnam.

Deutschland gegen Vietnam – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Frauen-Länderspiel live im TV und Stream schauen können.

Anstoß im Stadion am Bieberer Berg ist um 18:15 Uhr.