Live-Ticker: Qualifiziert sich Deutschland gegen Weißrussland für die EM 2020?

Deutschland gegen Weißrussland - das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw kann sich gegen die Osteuropäer bestenfalls für die Fußball-EM 2020 qualifizieren. Das Länderspiel im Live-Ticker.

EM-Qualifikation , Gruppe C, Deutschland gegen Weißrussland.

, Gruppe C, Länderspiel am Samstag, Anstoß 20.45 Uhr, in Mönchengladbach.

Bundestrainer Joachim Löw stellt Manuel Neuer ins Tor.

Deutschland - Weißrussland, Samstag, Anstoß 20.45 Uhr, Borussia-Park

Deutschland: Neuer - Klostermann, Ginter, R. Koch (Stark), N. Schulz - Kimmich, Gündogan, Kroos - Brandt, Werner - Gnabry Bank: Leno, ter Stegen, Hector, Tah, Amiri, Goretzka, Rudy, S. Serdar, Waldschmidt Weißrussland: Gutor - Veretilo, Martynovich, Naumov, Polyakov - Maevski, Yablonski - Kovalev, Dragun, Stasevich - Laptev Bank: Chernik, Chichkan, Bessmertny, Matveichik, Pavlovets, Sachivko, Zolotov, Kislyak, Klimovich, Nekhaychik, Lisakovich, Skavysh Schiedsrichter: Orel Grinfeld (Israel) Tore: -

München/Gladbach - Der finale Länderspiel-Doppelpack in der EM-Qualifikation ist eingeläutet. Deutschland muss in Mönchengladbach gegen Weißrussland ran und ist, wenig verwunderlich, klarer Favorit.

Stand Freitagvormittag, 15. November, haben sich zehn Nationalteams für die paneuropäische Fußball-EM 2020 qualifiziert: Belgien, Russland,England, Tschechien, Frankreich, die Türkei, Italien, Polen, Spanien und die Ukraine. An diesem Samstag möchte das DFB-Team folgen.

EM-Qualifikation: Deutschland hinter den Niederlanden

Die deutsche Nationalmannschaft liegt in Gruppe C mit 15 Punkten auf Rang zwei, punktgleich mit den Niederlanden, die jedoch die direkten Duelle für sich entschieden hatte.

Deutschland ist am Samstag definitiv für die EM 2020 qualifiziert, wenn im Parallelspiel in Belfast Nordirland (12 Punkte) gegen die Niederlande weniger Punkte holt als Deutschland gegen Weißrussland. Das heißt: Bei einem eigenen Sieg ist mindestens Gruppenplatz zwei und damit die EM-Qualifikation sicher, wenn Holland nicht in Nordirland verliert.

DFB-Team: Joachim Löw hat Abwehrsorgen

Vor der Partie plagen Bundestrainer Joachim Löw indes massive Abwehrsorgen. Mit Niklas Süle (FC Bayern, Kreuzbandriss), Antonio Rüdiger (FC Chelsea, Leistenprobleme) und Thilo Kehrer (PSG, Fußverletzung) fallen drei mögliche Stammspieler für die Innenverteidigung verletzt aus.

Die Rolle des Abwehrchefs soll gegen die Weißrussen in seinem Heim-Stadion in Gladbach Borussia-Profi Matthias Ginter übernehmen.

„Wir werden nur mit zwei Innenverteidigern spielen, weil wir davon ausgehen, dass Weißrussland nur mit einer Spitze spielt. Matze wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Ich aber weiß, wie zuverlässig er ist und was er leisten kann“, sagte Löw am Freitag über den 25-jährigen Ex-Dortmunder.

Neuer gegen Weißrussland, ter Stegen gegen Nordirland

Und wer steht im Tor? Die Antwort von Löw: Bayern-Star Manuel Neuer gegen Weißrussland und Herausforderer Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) im abschließenden Gruppenspiel in Frankfurt gegen Nordirland (Dienstag, 20.45 Uhr, bei uns im Live-Ticker).

„Die Torhüter wissen Bescheid“, erklärte der Weltmeister-Coach von 2014. Dass ter Stegen nicht in seinem Geburtsort Mönchengladbach und im Stadion seines Ex-Klubs Borussia Mönchengladbach aufläuft, relativierte der Bundestrainer: „Wir stellen nicht nach Wohnzimmer oder Heimatort auf.“

2 more big games. Road to EURO 2020. pic.twitter.com/GO3XbeFR6G — Serge Gnabry (@SergeGnabry) 14. November 2019

Im Angriff sei Bayern-Star Serge Gnabry gesetzt, erzählte Löw weiter, nachdem er den 24-jährigen Schwaben unlängst schon mal für unverzichtbar erklärt hatte.

DFB-Team: Gnabry, Werner und Brandt wohl im Angriff

Neben Gnabry dürften Timo Werner (RB Leipzig) und Julian Brandt (BVB) in der Offensive auflaufen - beiden Angreifern bescheinigte Löw eine gute Form. Obwohl Brandt im Bundesliga-Topspiel bei den Bayern nicht gut ausgesehen hatte. Für sie alle geht es nun um den letzten Schritt zur paneuropäischen Europameisterschaft im kommenden Jahr.

