EM-Quali: So sehen Sie Deutschland gegen Weißrussland heute live im Free-TV und im Live-Stream

Gegen Weißrussland darf Deutschland in der EM-Quali nicht patzen. Das Spiel wird heute live im Free-TV und im Live-Stream gezeigt. So sehen Sie die Partie.

In der EM-Quali trifft Deutschland heute auf Weißrussland.

Das Spiel der Gruppe C wird heute live im TV und im Live-Stream übertragen.

Über die Art der Übertragung dürften sich viele Fußball-Fans freuen.

Deutschland gegen Weißrussland: Team von Joachim Löw kann EM-Quali perfekt machen

München - Die EM-Quali für Deutschland um Trainer Joachim Löw (59) ist nach wie vor nicht perfekt. Dem Weltmeister von 2014 sitzt in Gruppe C Nordirland im Nacken. Doch es muss schon mit dem Teufel zugehen, wenn sich das Löw-Team nicht mindestens als Tabellenzweiter der Gruppe C für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Obwohl die punktgleiche Niederlande wegen des direkten Vergleichs an der Spitze thront. Denn sofern Deutschland am 16. November gegen Weißrussland gewinnt, ist die Qualifikation so gut wie perfekt. Selbst, wenn es am Ende der Gruppenphase nur zu Platz zwei reicht, da die beiden Bestplatzierten aus jeder Gruppe sich automatisch qualifizieren.

Ein Blick auf die vergangenen Spiele verdeutlicht, warum Deutschland gegen Weißrussland klarer Favorit ist. Die Weißrussen konnten einzig gegen den noch krasseren Außenseiter dieser Gruppe, Estland, vier Punkte aus zwei Spielen sammeln. Ansonsten setzte es gegen die Niederlande (0:4 und 1:2), gegen Nordirland (1:2 und 0:1) oder gegen Deutschland (0:2) immer Niederlagen.

Vor Duell gegen Weißrussland: Löw braucht einen Sieg

Deutschland hingegen gewann fünf seiner sechs Spiele und hatte nur beim Rückspiel gegen die Niederlande das Nachsehen (2:4). Das Hinspiel konnte im Nachbarland noch mit 3:2 gewonnen werden. Gegen Weißrussland erwartet also jeder einen Sieg. Selbst für den Fall, dass Trainer Joachim Löw wieder auf zahlreiche Nationalspieler verzichten müsste. Im Testspiel gegen Argentinien (2:2) überzeugte der Weltmeister von 2014 selbst mit einer besseren C-Elf - zumindest für einen Großteil des Spiels. Weißrussland, verlor das Heimspiel gegen Deutschland und befindet sich aktuell auf dem vierten Platz der Quali-Gruppe C.

Anpfiff zwischen Deutschland und Weißrussland ist am 16. November um 20.45 Uhr. Das EM-Quali-Spiel findet im Borussia-Park in Mönchengladbach statt. Wer nicht im Stadion weilt, kann die Partie live im TV und im Live-Stream verfolgen.

Deutschland gegen Weißrussland: EM-Quali heute live im Free-TV

RTL hat sich die Rechte für die EM-Quali- sowie Testspiele von Deutschland gesichert.

Der Privatsender beginnt mit einer Vorberichterstattung um 20.15 Uhr.

Durch das Programm führen Moderatorin Laura Wontorra und Experte Jürgen Klinsmann.

Kommentator ab 20.45 Uhr ist Marco Hagemann.

Deutschland gegen Weißrussland: EM-Quali heute im Live-Stream von TV Now

RTL bietet einen Live-Stream über sein Streamingportal TV Now an.

Der Live-Stream auf TV Now ist allerdings nicht kostenlos. Stattdessen ist ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten.

Wer sich für dieses Angebot entscheidet, kann die Plattform am PC oder Laptop über den Webbrowser erreichen. Für das Smartphone oder Tablet gibt es eine passende App.

Apps: TVNow im App Store (für iOS), TVNow im Google Play Store (für Android)

Deutschland gegen Weißrussland: EM-Qualifikation heute im kostenlosen Live-Stream

Wer kein TV-Gerät hat oder ein Abonnement bei TV Now abschließen möchte, aber das Spiel live verfolgen möchte, wird sich auf die Suche nach einem Live-Stream begeben. Hier ist aber Vorsicht geboten.

Laut dem europäischen Gerichtshof sind solche Live-Streams illegal.

Unabhängig davon sind die Bild- und Tonqualität häufig sehr viel schlechter als die der offiziellen Live-Stream.

Hier gibt es eine Übersicht über die legalen und kostenlosen Live-Streams.

Deutschland gegen Weißrussland: EM-Quali heute bei uns im Live-Ticker

Wer sich das EM-Quali-Spiel zwischen Deutschland und Weißrussland weder im Stadion noch im TV oder Live-Stream anschauen kann oder möchte, hat natürlich noch eine weitere Alternative. Wir bieten wieder einen Live-Ticker zu dem Spiel der Gruppe C an, wodurch Sie kein Tor und keine wichtige Szene verpassen.

Deutschland gegen Weißrussland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Aufstellung Deutschland: Neuer - Klostermann, Ginter, Tah, Schulz - Kimmich, Kroos - Gnabry, Gündogan, Brandt - Werner

Aufstellung Weißrussland: Gutor - Veretilo, Martynovich, Naumov, Polyakov - Kovalev, Yablonski, Dragun, Bakhar - Stassewitsch - Laptsew

Deutschland gegen Weißrussland im direkten Vergleich: So liefen die vergangenen Duelle

Wann? Begegnung Spielort Wettbewerb Ergebnis 27. Mai 2008 Deutschland - Weißrussland Kaiserslautern Freundschaftsspiel 2:2 8. Juni 2019 Weißrussland - Deutschland Baryssau EM-Quali 0:2 rawi

