Nations League: Deutschland gegen die Ukraine live im Free-TV und im Live-Stream

Nach dem Sieg gegen Tschechien empfängt Deutschland in der Nations League die Ukraine. So sehen Sie die Partie live im Free-TV und Live-Stream.

In der UEFA Nations League trifft Deutschland am 5. Spieltag auf die Ukraine .

trifft am 5. Spieltag auf die . Anpfiff der Partie ist am Samstag, 14. November 2020, um 20.45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

in der Red Bull Arena in Leipzig. Hier zeigen wir Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

Update von Samstag, 14.11.2020, 09:38 Uhr: Für Manuel Neuer wird die Partie in der Nations League eine ganz besondere. Der Torhüter des FC Bayern München absolviert nämlich sein 95. Spiel im Dress der Deutschen Nationalmannschaft und schließt damit zum bisherigen alleinigen Rekordhalter Sepp Maier auf. Der Weltmeister von 1974 wird kommende Woche dann abgelöst, wenn Manuel Neuer in der Nations League gegen Spanien seinen 96. Einsatz haben wird.

Deutschland gegen die Ukraine live im Free-TV und im Live-Stream: Corona gefährdet Austragung

Update vom Freitag, 13.11.2020, 20.39 Uhr: Nach fünf positiven Test auf das Coronavirus bei der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft ist die Austragung des Nations-League-Duells gegen Deutschland in Leipzig am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gefährdet. Am Freitagabend gab der ukrainische Verband bekannt, dass vier Spieler sowie ein Teammanager aufgrund der Ergebnisse der Testung am Vormittag isoliert werden mussten.

Nach Angaben des ukrainischen Verbandes handelt es sich um die Spieler Andrej Jarmolenko, Wiktor Zygankow, Wiktor Kowalenko, Serhij Sydortschuk sowie den Teammanager Wadym Komardin. Am Samstagmorgen soll eine weitere Testreihe stattfinden. Nach Informationen des Sport-Informations-Dienstes (SID) liegt die Entscheidung über das weitere Vorgehen zunächst beim Gesundheitsamt. Nach Vorgaben der Europäischen Fußball-Union (UEFA) werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (12 Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen.

Nations League: Deutschland gegen die Ukraine live im Free-TV und im Live-Stream

Update vom Freitag, 13.11.2020, 17.25 Uhr: Die Aufstellung gegen die Ukraine wird eine ganz andere sein, also noch beim Testspiel gegen Tschechien. Spannend wird es im zentralen Mittelfeld,denn Jogi Löw muss auf den verletzten Joshua Kimmich und den gesperrten Toni Kroos verzichten. Ilkay Gündogan und Leon Goretzka könnten die Doppel-Sechs bilden. Nach seinem gelungenen Debüt gegen die Tschechen dürfte Philipp Max auch gegen die Ukraine in der Startelf als linker Verteidiger auflaufen.

Update vom Freitag, 13.11.2020, 11.56 Uhr: Der letzte Gruppengegner bei der EM 2021 für das Deutsche Team steht fest. Ungarn setzte sich in einem dramatischen Spiel mit 2:1 gegen Island durch und wird am 23. Juni 2021 in München der letzte deutsche EM-Gruppengegner ist. Vorher trifft Bundestrainer Löw mit seinem Team ebenfalls in der Allianz Arena auf Weltmeister Frankreich (15. Juni) und Titelverteidiger Portugal

Erstmeldung vom Donnerstag, 12.11.2020, 10.03 Uhr: Leipzig - Für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es Schlag auf Schlag. Nach dem 1:0-Sieg im Testspiel gegen Tschechien wartet die nächste Aufgabe auf die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw. In der Nations League trifft Deutschland auf die Ukraine und will die nächsten drei Punkte holen. Die Partie findet erneut in der Red Bull Arena in Leipzig statt.

Deutschland gegen Ukraine: Hinspiel konnte Löws Team gewinnen

In der Nations League liegt die Deutsche Nationalmannschaft nach vier Spielen auf Platz Zwei der Tabelle, einen Punkt hinter Spanien. Die Deutsche Elf ist zwar noch ungeschlagen, konnte allerdings auch erst eine Partie gewinnen. Den einzigen Sieg holte die Mannschaft des DFB im Hinspiel in der Ukraine, das mit 2:1 gewonnen wurde. Die Torschützen waren Matthias Ginter und Leon Goretzka.

Fehlen gegen die Ukraine wird Toni Kroos, der eine Gelbsperre absitzen muss. Dafür kann Jogi Löw überraschenderweise wieder auf Niklas Süle zurückgreifen. Der Innenverteidiger wurde positiv auf Covid-19 getestet, der Test stellte sich aber als falsch heraus. Neben Süle könnten auch Matthias Ginter, Timo Werner, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Manuel Neuer und Leroy Sane zum Einsatz kommen, die beim Testspiel gegen Tschechien noch geschont wurden. Definitiv fehlen wird Jonas Hofmann, der gegen Tschechien mit einer Oberschenkelverletzung bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste.

Deutschland gegen Ukraine: Ziel ist der Gruppensieg

Generell ist davon auszugehen, dass Trainer Löw seine Startelf ordentlich umkrempeln und vor allem auf erfahrenes Personal setzt. „Wir haben jetzt noch zwei Spiele und dann im März noch mal drei. Und dann ist die Nominierung und die Vorbereitung für die EM. Natürlich geht es ums Einspielen“, sagte Löw. Zudem ist der Gruppensieg in der Nations League noch möglich. „Die Chancen sind noch vorhanden. Gegen die Ukraine ist es ein vorentscheidendes Spiel. Wenn wir gewinnen, sind wir in einer guten Position“, so Löw weiter.

Anpfiff des fünftenSpieltags in der UEFA Nations League zwischen Deutschland und der Ukraine ist am Samstag, den 14. November 2020, um 20.45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Ukraine: UEFA Nations League live im Free-TV des ZDF

Die gute Nachricht: Die Partie zwischen Deutschland und der Ukraine am Samstag, 14.11.2020, wird live und in voller Länge im Free-TV von ZDF übertragen.

am Samstag, 14.11.2020, wird live und in voller Länge von übertragen. Die Übertragung beginnt ab 20.15 Uhr auf dem TV-Sender ZDF.

auf dem Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr .

ist um . Per Mertesacker begleitet das UEFA-Nations-League-Spiel als Experte für das ZDF.

Deutschland gegen Ukraine: UEFA Nations League im Live-Stream des ZDF