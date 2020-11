Deutschland muss gegen Tschechien liefern: Michael Ballack mit knallhartem Urteil - „Ich kenne Jogi Löw ...“

Deutschland musste am Mittwochabend gegen Tschechien ran. Wir haben die Stimmen vor und nach dem Spiel bei RTL zusammengefasst.

Leipzig - Viele Gesprächsthemen rund um den DFB*: Vor dem Länderspiel gegen Tschechien stehen sowohl Bundestrainer Joachim Löw* als auch der Verband selbst besonders im Fokus. Zuletzt lieferte die deutsche Nationalmannschaft* immer wieder Auftritte ab, die den Fans nicht gefielen.

Und wie sieht es beim Test gegen die Tschechen aus? Wir haben die Stimmen vor und nach dem Spiel zusammengefasst.

Joachim Löw (Bundestrainer) vor dem Spiel bei RTL über ...

... die Vorbereitung: „Sie war nicht so intensiv wie erhofft. Am Sonntag hatten noch einige Spieler Einsätze, da muss man am Montag zurückfahren. Wir hatten eine Einheit zusammen und hatten dann noch Gespräche und Sitzungen. Es ist für jeden eine Chance, sich in Szene zu setzen. Ich erwarte Einsatz, Lauffreude, Mut und natürlich, dass jeder das Maximum abruft.“

... die Neulinge Max und Baku: „Ich habe mit beiden gesprochen, beide haben schon in der Bundesliga gespielt. Beide haben Fähigkeiten nach vorne. Philipp Max ist torgefährlich, Ridle ist dynamisch, hat eine ordentliche Technik. Ich hoffe, dass sie gut ins Spiel finden.“

... Ilkay Gündogan: „Ich denke, dass er wohl nur eine Halbzeit spielen wird. Er hatte am Sonntag ein intensives Spiel gegen Liverpool, wird am Samstag gegen die Ukraine und am Dienstag gegen Spanien gebraucht. Er ist der Einzige, bei dem ich plane, dass er in der Halbzeit vielleicht rausgeht.“ *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Michael Ballack (Ehemaliger DFB-Kapitän) vor dem Spiel bei RTL über ...

... ein Comeback von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels: „Ich kenne Jogi Löw: Wenn er einmal eine Entscheidung getroffen hat, steht er dazu. Für Müller, Boateng und Hummels hat sich das eigentlich erledigt. Damit muss sich der deutsche Fußball abfinden. Für die Spieler ist es hart.“