Jogi Löw überrascht! Bundestrainer reagiert vor Spanien-Spiel auf Schweinsteiger-Forderung: „Wenn der Basti das sagt ...“

Das DFB-Team trifft am Dienstagabend in Sevilla auf Spanien. Mit einem Remis qualifiziert sich das Löw-Team für das Finalturnier in der Nations League. Die Stimmen zum Spiel.

Das DFB-Team trifft in Sevilla auf die spanische Nationalmannschaft.

trifft in Sevilla auf die spanische Nationalmannschaft. Mit einem Remis würde die Löw-Elf* ins Final Four der Nations League einziehen.

einziehen. Wir haben die Stimmen zur Partie in der ARD zusammengefasst.

München - Während das Spiel in der Nations League zwischen der Schweiz und der Ukraine am Dienstagvormittag abgesagt wurde, findet die Partie des DFB-Teams in Sevilla gegen die Spanier* statt. Nachdem bei den Ukrainern nach dem Duell mit der Löw-Elf am Samstag weitere Coronafälle gemeldet wurden, hat die UEFA daher die Partie kurzerhand abgesagt. Bei der deutschen Nationalmannschaft ist bislang kein Fall bekannt - und man hofft, dass das auch so bleibt.

Dennoch sorgt die Länderspielpause in der Corona-Pandemie* für große Diskussionen. Daher wird die Thematik auch die DFB-Stars nach der Partie gegen den Weltmeister*von 2010 beschäftigen. Bereits am Samstag berichteten einige Spieler, dass sie nicht ohne Sorgen in die Spiele gehen.

Rein sportlich genügt der DFB-Elf* ein Remis gegen die Spanier, um sich für das Finalturnier der Nations League zu qualifizieren. Möglicher Gegner könnten dort im Oktober 2021 Italien, Frankreich und Belgien sein.

Joachim Löw (Bundestrainer, Deutschland) vor der Partie über ...

... die Aufstellung, weil Bastian Schweinsteiger eine Viererkette forderte: „Klar, dann machen wir das so, wenn der Basti das sagt. (lacht) Nein, wir spielen mit Viererkette - es ist ein 4-3-3.“

... seine Zufriedenheit mit dem Länderspieljahr: „Viele Spiele hatten wir über das ganze Jahr jetzt nicht. Wir stehen da, wo wir stehen wollten: Wir gehen als Tabellenführer gegen Spanien ins letzte Spiel. Wir wollen siegen und die Gruppe gewinnen. Es war ein schwieriges Jahr mit vielen Unwägbarkeiten.“

... ob die Bierhoff-Aussage Druck erzeugt: „Nein. Olli Bierhoff setzt mich da nicht unter Druck, wir kennen uns schon so lange. Wir haben großes Vertrauen. Nach einem Turnier wird immer abgerechnet, das war schon immer so. Ich habe mit solch einer Aussage kein Problem.“

... den Gegner Spanien: „Wir haben zuletzt in vielen Spielen meist viel Ballbesitz gehabt, da mussten wir Lösungen finden. Heute wird es anders. Heute stellt sich die Frage, wie verteidigt man die Spanier. Wir müssen akzeptieren, dass wir heute weniger Ballbesitz haben.“

... das Corona-Chaos bei den Länderspielen: „Ich persönlich bin froh, dass die beiden Spiele stattfinden. Ich kann aber verstehen, dass man da geteilter Meinung sein kann bei der Pandemie, die uns fest im Griff haben. Wir sind seit September wirklich sehr diszipliniert - auch das Team hinter dem Team. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber eine größtmögliche. Wir sind froh, dass bei uns bislang alle Tests negativ waren.“

Bastian Schweinsteiger (ARD-Experte) in der Halbzeitpause über ...

... die Ansprache von Jürgen Klinsmann beim Debakel gegen Italien vor der WM 2006: „Die war laut. Aber vor allem der nächste Tag hat richtig wehgetan.“

