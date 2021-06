Deutschland gegen Portugal im Live-Ticker: Aufstellung da! Jogi schlägt Kritikern ein Schnippchen

Zweites EM-Spiel in München

von Christoph Klaucke

Deutschland ist bei der EM gegen Portugal gefordert. Zeigt das DFB-Team nach der Auftaktpleite eine Reaktion? Die Partie aus München im Live-Ticker.

Portugal - Deutschland -:- (-:-), Samstag, 18 Uhr

Deutschland trifft bei der EM auf seinen Lieblingsgegner Portugal.

Die Mannschaft steht nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich unter Druck. Wir begleiten das Duell gegen Portugal im Live-Ticker.

Deutschland - Portugal -:- (-:-)

Aufstellung Deutschland Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Gnabry, Müller, Havertz Aufstellung Portugal Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Carvalho, Pereira - B. Silva, Fernandes, Jota - Ronaldo Tore

Update vom 19. Juni, 16.55 Uhr: Jetzt ist klar, wie es die deutsche Elf heute angehen wird! Viele Fans und Experten hatten Veränderungen in der Startelf gefordert - Jogi Löw schlägt seinen Kritikern aber ein Schnippchen und schickt genau dieselbe Mannschaft wie gegen Frankreich ins Rennen. Lukas Klostermann und Jonas Hofmann sind noch verletzt, Jamal Musiala ist der einzige DFB-Spieler, der aus dem Kader gestrichen wurde. Leon Goretzka ist noch auf der Bank und könnte im Verlauf der Partie reinkommen.

Deutschland gegen Portugal im Live-Ticker: Selecao-Star fällt aus

Update vom 19. Juni, 15.13 Uhr: Die portugiesische Auswahl hat einen Ausfall für das Deutschland-Spiel zu beklagen: Atletico-Star Joao Felix hat muskuläre Probleme und steht nicht im Kader. Wie die deutsche Elf ins Rennen geht, weiß (noch) nur Jogi Löw. Änderungen in der Startelf sind nicht ausgeschlossen.

Erstmeldung vom 19. Juni: München - Die deutsche Nationalmannschaft* trifft im zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-EM* auf Portugal* - und steht gegen den amtierenden Europameister gehörig unter Druck. Nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Frankreich droht bei einer weiteren Niederlage ein frühes Scheitern in der Vorrunde der EM*.

Deutschland gegen Portugal im Live-Ticker: Droht der DFB-Elf gegen den Lieblingsgegner das EM-Aus?

Joachim Löw* muss gegen den Trend anspielen. 2018 verlor er bei der WM erstmals einen Turnierauftakt und schied erstmals in der Gruppenphase aus. Das soll sich bei seinem siebten und letzten Großereignis als Bundestrainer auf keinen Fall wiederholen. Doch so weit soll es erst gar nicht kommen. Da kommt Löws Lieblingsgegner als Gast der deutschen Mannschaft in der Münchner Allianz Arena* gerade recht.

Seit Löw beim DFB ist, wurden alle vier Duelle gegen Portugal gewonnen - vom 3:1 im Spiel um Platz drei bei der WM 2006 mit Löw noch als Klinsmann-Assistent bis zum glanzvollen 4:0 zum Auftakt der erfolgreichen Weltmeister-Mission 2014 in Brasilien. Und das Beste: Superstar Cristiano Ronaldo blieb gegen die deutsche Elf zumeist blass und ohne Treffer. Überhaupt hat Deutschland erst ein Turnierspiel gegen Portugal verloren. 2000 bedeutete das 0:3 in Rotterdam das frühe EM-Aus.

Die Portugiesen haben nach dem späten 3:0 zum Auftakt gegen Ungarn mit drei Toren ab der 84. Minute aber weniger Druck. Bei einer Niederlage hätte die DFB-Elf wohl nur noch geringe Chancen sich über den dritten Platz fürs Achtelfinale zu qualifizieren.

EM: Deutschland gegen Portugal im Live-Ticker - Kimmich wieder auf rechts? Goretzka kehrt zurück

Die Stimmung in der deutschen Mannschaft ist trotz der bitteren Niederlage gegen Frankreich optimistisch, schließlich habe man gegen den Weltmeister eine ordentliche Vorstellung gezeigt. Gegen Portugal werde man nun „voll auf Sieg spielen“, kündigte Matthias Ginter an. Und man werde gewinnen, weil „wir eine geile Mannschaft haben“, sagte Teamkollege Emre Can. Selbstzweifel klingen anders. Was ändert Löw also in der Kürze der Zeit? Möglicherweise nichts.



Die Dreierkette war gegen Frankreich nicht das Grundproblem. Für Joshua Kimmich auf rechts fallen durch den Ausfall von Lukas Klostermann (Oberschenkel) und Jonas Hofmann (Knie) zwei Alternativen weg. Eine Option wäre noch Defensiv-Allrounder Can. Leon Goretzka hat sich nach sechswöchiger Zwangspause wieder zurückgemeldet und wird im Kader stehen, für die Startelf ist der Mittelfeldmann aber wohl noch nicht vorgesehen.

Gegen die offensivstarken Portugiesen dürfte die deutsche Mannschaft* wieder aus einer kompakten Grundordnung agieren. Abwehrchef Mats Hummels, dem gegen Frankreich das spielentscheidende Eigentor unterlief, nimmt dabei eine doppelt wichtige Rolle ein. Spielt das DFB-Team zu null, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Hummels Sohn Ludwig dieses Mal ein Tor auf der richtigen Seite* bejubeln darf. (ck/dpa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA