Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Aufstellungs-Überraschung? Flick könnte im Zentrum umbauen

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Stürmer Niclas Füllkrug ist neu im DFB-Team, traf aber im letzten Test vor der WM 2022 direkt zum Sieg. © Markus Ulmer/imago

Die deutsche Nationalmannschaft steigt gegen Japan in die WM 2022 ein – und will unbedingt mit einem Sieg starten. Der Live-Ticker zum Spiel.

Deutschland - Japan -:- (-:-), Anstoß am Mittwoch, 23. November, 14 Uhr

Aufstellung Deutschland Aufstellung Japan Tore

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ 11.06 Uhr: Könnte es bei der Aufstellung zu einer Überraschung kommen? Wie die Bild spekuliert, könnte Ilkay Gündogan für Leon Goretzka im ersten Gruppenspiel des DFB-Teams in der Startelf stehen. Goretzka war die letzten Tage etwas angeschlagen, hatte im Test gegen den Oman einen Schlag aufs Bein bekommen. Laut Bild könnte Bundestrainer Hansi Flick damit Gündogans Startelf-Einsatz begründen. Sicher ist das aber noch nicht, denn Flick lässt sich meist bis zum Ende nicht in die Karten schauen.

Update vom Mittwoch, 23. November, 10.41 Uhr: In Deutschland will nicht so recht WM-Stimmung aufkommen. Eine Gruppe Fans hat sich wohl aber doch auf den Weg nach Katar gemacht, um das DFB-Team live vor Ort zu unterstützen. Ein Polizist, der das deutsche Team begleitet, sagte der Sportschau, „1.000 sollten es schon sein“. Ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft äußerte sich da etwas optimistischer. Er spricht von 12.000 bis 15.000 Fans.

+++ Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker. Mein Name ist Melanie Gottschalk und ich werde Sie heute durch die Partie Deutschland gegen Japan bei der WM 2022 begleiten. Aber auch schon vor dem Spiel warten viele Fakten und Informationen an dieser Stelle.

Erstmeldung vom Mittwoch, 23. November, 09.43 Uhr: Baaya - Am vierten Tag der WM 2022 in Katar wird es für das DFB-Team ernst: Mit Japan wartet der erste Gegner der Gruppe E. Beim zuletzt glanzlosen 1:0-Sieg gegen den Oman stach vor allem Neuling Niclas Füllkrug heraus, er erlöste die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick mit seinem Treffer zum 1:0-Endstand. Ob er es gegen Japan in die Startelf schafft?

Zuletzt waren auch viele Augen auf Mario Götze gerichtet, der nach fünf Jahren pünktlich zur WM 2022 wieder Teil der deutschen Nationalmannschaft ist. Er wird wohl im ersten Gruppenspiel gegen Japan nicht in der Startelf stehen, könnte aber zum Edeljoker werden, wenn ein Spieler gebraucht wird, der auch auf engstem Raum noch gute Ideen hat. Denn so jemand ist der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt.

WM 2022: Deutschland - Japan im Live-Ticker - ersten Schritt in Richtung K.o.-Phase machen

Wichtig ist für das DFB-Team, erfolgreich in das Turnier zu starten. „Man holt sich mit einem guten Turnierstart Selbstsicherheit, hat mit drei Punkten schon einen kleinen Puffer und kann mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen. Für mich ist das Auftaktspiel wirklich die wichtigste Partie im ganzen Turnier“, sagte Kapitän Manuel Neuer vor dem ersten Spiel bei der WM 2022 gegen Japan. 2018 startete das DFB-Team mit einer Niederlage gegen Mexiko ins Turnier und schied nach der Gruppenphase aus.

Ob der deutschen Nationalmannschaft der Eklat um die „One Love“-Binde vor dem ersten Spiel in die Quere kommt? Ungewiss. Das Team wird sich aber sicher voll und ganz auf das Spiel konzentrieren und versuchen, alles Negative beiseite zu schieben. Nach dem Start der WM 2022 in Katar hatte die FIFA die Binde verboten und mit undefinierten „sportlichen Konsequenzen“ gedroht.

WM 2022: DFB-Team „geschockt“ über Entscheidung der FIFA

„Zu der ‚One Love‘-Binde ist zu sagen, dass der DFB ein Zeichen setzen wollte. Die FIFA hat dem einen Riegel vorgeschoben und mit Strafen gedroht. Wir alle wussten nicht, um welche Strafen es sich handelt. Für die Verbände war das sehr kurzfristig“, sagte Bundestrainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Japan. Die Mannschaft sei „geschockt“ gewesen über den Schritt der FIFA.

Das Problem sei einerseits gewesen, dass die FIFA nicht genau gesagt habe, welche Sanktionen man verhängen würde. Andererseits setzte die Kurzfristigkeit den Verband und die Spieler massiv unter Druck. Diesen wollte man mit der Entscheidung gegen die Binde von den Spielern nehmen. „Schade, dass man für Menschenrechte nicht mehr gerade stehen kann“, fügt er an. (msb)