Länderspiel: Deutschland gegen Tschechien live im Free-TV und im Live-Stream

Deutschland trifft in einem Testspiel auf Tschechien. So sehen Sie die Partie live im Free-TV und Live-Stream.

In einem Test-Länderspiel trifft Deutschland auf Tschechien.

Anpfiff der Partie ist am Mittwoch, 11. November 2020, um 20.45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

in der Red Bull Arena in Leipzig. Hier zeigen wir Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

Leipzig - Bevor es für die Deutsche Nationalmannschaft am Samstag (14.11.2020) gegen die Ukraine um Punkte in der Nations League geht, steht noch das Testspiel gegen Tschechien an. Beide Partien finden in Leipzig statt.

Deutschland gegen Tschechien: Drei Neulinge nominiert

Die Deutsche Nationalmannschaft konnte bei den Auftritten seit September nur selten überzeugen. Zwar ging keines der fünf Länderspiele verloren, es sprang aber auch nur ein einziger Sieg heraus. Besonders besorgniserregend sind die Leistungen der Defensive, die alles andere als sattelfest wirkte. Gegen die Türkei und die Schweiz bekam die deutsche Mannschaft jeweils drei Gegentore, zudem stand in keinem der fünf Partien hinten die Null.

Bundestrainer Jogi Löw nominierte 27 Spieler für das Duell mit Tschechien:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim).

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Philipp Max (PSV Eindhoven), Felix Uduokhai (FC Augsburg), Ridle Baku (VfL Wolfsburg).

Mittelfeld: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt, Mahmoud Dahoud (beide Borussia Dortmund), Leon Goretzka (alle Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (beide Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid)

Angriff: Serge Gnabry, Leroy Sané (beide Bayern München), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea).

Deutschland gegen Tschechien: Kehrer und Halstenberg stehen nicht zur Verfügung

Philipp Max, Felix Uduokhai und Ridle Baku sind die drei Neulinge im Kader der deutschen Nationalmannschaft, die sich Hoffnungen auf ein Debüt machen dürfen. Alle drei verdienten sich ihre Nominierung durch starke Leistungen im Verein. Baku profitierte zudem vom Ausfall der beiden Spieler Marcel Halstenberg und Thilo Kehrer, die Trainer Löw nicht zur Verfügung stehen.

Deutschland gegen Tschechien: Länderspiel live im Free-TV

Die gute Nachricht: Die Partie zwischen Deutschland und Tschechien am Mittwoch, 11.11.2020, wird live und in voller Länge im Free-TV von RTL übertragen.

und am Mittwoch, 11.11.2020, wird live und in voller Länge von RTL übertragen. Die Übertragung beginnt ab 20.15 Uhr auf dem TV-Sender RTL .

auf dem . Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr .

ist um . Kommentiert wird die Partie zwischen Deutschland und Tschechien von Marco Hagemann und Steffen Freund .

zwischen und von und . Michael Ballack begleitet das Länderspiel als Experte für RTL.

begleitet das Länderspiel als Experte für RTL. Laura Wontorra fungiert als Moderatorin.

