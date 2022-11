Deutschland gegen Spanien: Hier können Sie den WM-Kracher live verfolgen

Von: Marco Büsselmann

Deutschland trifft bei der WM auf Spanien.

Im zweiten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar trifft Deutschland auf Spanien. Hier können Sie den WM-Kracher live verfolgen:

Für die deutsche Nationalmannschaft steht das zweite Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar an. Nach der Auftaktpleite gegen Japan trifft die DFB-Elf am Sonntag (27. November/20 Uhr) auf Spanien. Die Iberer haben im ersten Spiel Costa Rica mit 7:0 geschlagen. Deutschland gegen Spanien – bei HEIDELBERG24 können Sie den WM-Kracher live verfolgen.

„Wir haben keinen Schuss mehr frei, der Fehlschuss, den hatten wir gestern, so müssen wir das Ganze angehen“, sagt Bundestrainer Hansi Flick vor der Partie. (mab)