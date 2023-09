Deutschland gegen Frankreich heute live: Neuer Bundestrainer gefunden? Name wird konkreter

Von: Patrick Mayer

Teilen

Deutschland trifft im Länderspiel Nummer eins nach Hansi Flick auf Frankreich. Im Vorfeld der Partie in Dortmund deutet sich ein neuer Bundestrainer an. Verfolgen Sie das Spiel heute ab 21 Uhr hier im Live-Ticker.

Deutschland - Frankreich -:- (-:-), heute, 21 Uhr

Nach Entlassung von Hansi Flick: Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner coachen das DFB-Team.

Dieser Live-Ticker zum Länderspiel wird fortlaufend aktualisiert.

Deutschland - Frankreich -:- (-:-), heute, 21 Uhr

Aufstellung Deutschland: - Aufstellung Frankreich: - Tore: -

Update vom 12. September, 18.55 Uhr: Wird Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer? Jetzt hat sich auch Uli Hoeneß vom FC Bayern dazu geäußert. Der 36-jährige Coach steht bei den Münchnern schließlich seit seiner Entlassung im März noch immer unter Vertrag.

„Ich will jetzt keine Personalpolitik machen, das machen die Verantwortlichen beim DFB. Der FC Bayern ist da ja nie gefragt worden. Aber am FC Bayern würde es sicherlich nicht scheitern“, sagte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters bei einem Medientermin in der Isarmetropole. „Also ich bin nicht jeden Tag im Büro, bislang habe ich auch hier noch nichts gehört, dass es eine Anfrage gab“, erzählte der einstige Nationalspieler.

Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: Frauen-Bundestrainerin wohl vor Rücktritt

Update vom 12. September, 18.35 Uhr: Die schlechten Nachrichten beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) reißen auch vor dem Länderspiel Deutschlands gegen Frankreich nicht ab.

Nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick steht wohl die derzeit krank geschriebene Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Rücktritt. Das berichtet Sky. Die 55-Jährige werde nach ihrer Genesung demnach nicht in ihr Amt zurückkehren.

Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: DFB-Team trifft auf Vize-Weltmeister

Erstmeldung vom 12. September: Dortmund - Was ist möglich nach dem 1:4-Debakel Deutschlands gegen Japan und der Entlassung von Hansi Flick als Bundestrainer? Das DFB-Team trifft an diesem Dienstagabend (21 Uhr) in Dortmund auf Vize-Weltmeister Frankreich.

Nach Aus von Hansi Flick: Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner coachen DFB-Team

Angeleitet wird die deutsche Nationalmannschaft im nächsten wichtigen Länderspiel vor der Heim-EM 2024 interimsweise von Sportdirektor Rudi Völler, von U20-Nationalcoach Hannes Wolf und dessen Assistenten sowie Ex-Nationalspieler Sandro Wagner.

Es sind heiße Tage rund um den DFB: Nur wenige Stunden vor dem Anpfiff im Signal Iduna Park machte ein Bild-Bericht die Runde, wonach der FC Bayern seinen Ex-Coach Julian Nagelsmann mittlerweile freigegeben hat - womit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der 36-jährige Oberbayer neuer Bundestrainer wird.

Coachen gegen Frankreich das DFB-Team: Sandro Wagner, Rudi Völler und Hannes Wolf (v.li.). © IMAGO / Nico Herbertz

Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer? FC Bayern gibt wohl Kandidaten frei

Nagelsmann als Nachfolger von Flick beim DFB? Es wäre eine spektakuläre Kehrtwende in der Karriere des nach wie vor jungen Trainers, der im Frühjahr recht robust und unvermittelt vom deutschen Rekordmeister rausgeworfen wurde. Währenddessen geht es für Völler in Westfalen darum, eine völlig verunsicherte und zuletzt desolat spielende Nationalelf wieder aufzurichten.

Und das ausgerechnet in Dortmund in einem Stadion, das Teil der EM 2024 im eigenen Land sein wird. „Es geht darum, sich mit einer richtig guten Leistung vor dem wunderbaren Heimpublikum zu präsentieren“, sagte Völler auf der Pressekonferenz am Montag. Ein gutes Ergebnis wollte der Weltmeister von 1990 nicht verbindlich versprechen, versicherte den deutschen Fans aber mit Nachdruck: „Wir werden alles reinpowern.“

Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: Schafft das DFB-Team in Dortmund die Wende?

Verfolgen Sie das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)