Jogi Löw erklärt Aufstellung gegen Frankreich - „Defensive ist ihre Schwachstelle“

Joachim Löw will mit Deutschland den EM-Auftakt gegen Frankreich positiv gestalten.

Stimmen zu Frankreich - Deutschland

von Florian Schimak schließen

Das DFB-Team bestreitet seinen EM-Auftakt gegen Weltmeister Frankreich. Ein durchaus schwieriges Unterfangen für das Team von Bundestrainer Jogi Löw. Die Stimmen zum Spiel.

Deutschland trifft beim EM-Auftakt auf Weltmeister und Topfavorit Frankreich.

Bundestrainer Joachim Löw erklärt vor der Partie seine Aufstellung.

Wir fassen die Stimmen zur Partie Frankreich gegen Deutschland auf ZDF zusammen.

München - Endlich! Das DFB-Team startet in die Fußball-Europameisterschaft*. Dabei gibt es zum Auftakt mit Weltmeister Frankreich eine hohe Hürde zu bewältigen. Bei der vergangenen EM* war für das Team von Bundestrainer Joachim Löw im Halbfinale gegen die „Equipe Tricolore“ Endstation.

Der letzte Sieg von Deutschland datiert aus dem Jahre 2014, als Mats Hummels mit seinem Kopfball im WM-Viertelfinale das goldene Tor erzielte* und so den Grundstein für den Titel wenige Tage später legte. Ob dies heute auch gelingt?

Wie wird der Bundestrainer aufstellen? Beginnt Leroy Sané oder darf doch Kai Havertz von Beginn an ran? Und was ist mit Joshua Kimmich? In jedem Fall dürfte es ein spannender und emotionaler Auftakt für das Löw-Team werden.

Wir fassen für Sie die Stimmen der EM-Partie zwischen Frankreich und Deutschland im ZDF zusammen.

Joachim Löw (Bundestrainer) vor der Partie über...

... die Aufstellung: „Ich glaube, dass wir auf einer Seite defensiv mit der Dreierkette in der Mitte gut stehen müssen, weil doch viele Angriffe dort in die Schnittstelle kommen. Wir brauchen aber auf der anderen Seite in unserem Offensivspiel über außen gute Leute, die Franzosen Pogba, Rabiot und Kanté werden die Mitte zu machen . Darum habe ich mich entschieden, Kimmich außen spielen zu lassen. Wir haben mehr Möglichkeiten, über außen zu kommen.“

... das zentrale Mittelfeld: „Emre Can kann man immer bringen. Kroos und Gündogan müssen in der Defensive gute Arbeit leisten, plus Unterstützung von einem Innenverteidiger: Rüdiger und Ginter müssen auch raus auf der Seite. Aber Kroos und Gündogan müssen sehen, dass sie die Passwege zustellen.“

... die Schwächen des Gegners: „Nach vorne gibt es wenige, sie sind Individualisiten. Sie tauchen überall auf und haben viele Lösungen durch ihr Talent, ihre Fähigkeiten und ihre Individualität. In ihrer Defensive liegen logischerweise die Schwachstellen, weil die Offensivspieler wie Mbappé und Griezmann nicht immer hundertprozentig nach hinten arbeiten.“

... den Rückkehrer Thomas Müller: „Wenn nicht hier, wo dann. Das ist sein Wohnzimmer hier, er hat viele Tore erzielt. Wir sind frohe, dass wieder Zuschauer dabei sind, das bringt die Emotionen wieder rein, das bringt schon viel.“

