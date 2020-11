Deutschland - Tschechien im Live-Ticker: Löw schlägt Alarm - „Haben nächstes Jahr ein Riesen-Problem!“

Am Mittwochabend stehen sich Deutschland und Tschechien in Leipzig gegenüber. Im anstehenden Freundschaftsspiel wird Löw auch seine neuen DFB-Kicker testen.

Bundestrainer Jogi Löw wird gegen Tschechien den Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben.

wird gegen Tschechien den Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben. Beim Gegner werden auch Spieler aus der Bundesliga* auflaufen.

Das Testspiel am Mittwochabend verfolgen Sie bei uns im Live-Ticker.

Update vom 10. Dezember, 17.03 Uhr: Neben der emotionalen Beichte von Ilkay Gündogan wurde bei der DFB-PK vor allem über den arg dicht gestaffelten Spielplan der Nationalspieler diskutiert. Vor allem Joachim Löw fand dazu markige Worte!

„Der Terminkalender ist zu voll. Vieles wird auf dem Rücken der Spieler ausgetragen“, sagte der Bundestrainer am Mittwoch in Leipzig. „Wenn wir Trainer jetzt nicht die höchste Vorsicht walten lassen“, so Löw, „dann haben wir nächstes Jahr ein großes Problem.“ Verletzungen wir die von FCB-Star Joshua Kimmich schob der 60-Jährige auf die Überbelastung der Nationalspieler.

Daher warnte er: „Gesundheit steht über allem! Wir haben nun eine schwierige Phase, ohne Winterpause. Wir haben nächstes Jahr ein Riesen-Problem - und sie werden noch größer werden“, sagte Löw: „Da muss jeder Trainer irgendwie klug handeln, wenn er nächstes Jahr im März, April gesunde Spieler haben will. Diejenigen, die für den Terminkalender verantwortlich sind, müssen jetzt mal ihre Köpfe zusammenstecken.“

Aufgrund der vielen Spielen stoßen die Stars des FC Bayern und von RB Leipzig erst am Donnerstag zur Mannschaft. Marco Reus, der beim BVB zwar zuletzt wieder zum Einsatz kam, wird in den letzten Länderspielen des Jahres nochmal geschont. „Er braucht Stabilität, damit er gut über den Winter kommt. Wir wollen alle, dass er einen guten Rhythmus hat. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt“, erklärte der Bundestrainer den Verzicht auf den 31-Jährigen.

💬 Joachim #Löw über #GERCZE: "Kevin Trapp wird morgen im Tor stehen. In der Abwehr werden Antonio Rüdiger und Robin Koch starten. Auch Julian Brandt wird beginnen."



Alle Inhalte der #DFBPK mit dem Bundestrainer, Kevin #Trapp und @IlkayGuendogan ➡️ https://t.co/ckIKqehDLW pic.twitter.com/VNyLoZbJSK — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 10, 2020

Deutschland gegen Tschechien im Live-Ticker: DFB-Star mit emotionaler Corona-Beichte

Update vom 10. November, 16.45 Uhr: Vor dem Testspiel am Mittwoch gegen die Nationalmannschaft Tschechiens hat sich Ilkay Gündogan auf der PK des DFB ausführlich zu seiner Corona-Erkrankung geäußert. Dabei blieb dem Star von Manchester City vor allem eine Sache im Gedächtnis.

Außerdem kündigte Bundestrainer Joachim Löw an, dass der Mittelfeldspieler am Mittwoch zum Einsatz kommen werden. Wie lang, das wollte der 60-Jährige allerdings och nicht verraten, weil Gündogan am Sonntag mit City gegen den FC Liverpool über die volle Distanz im Einsatz war.

Deutschland - Tschechien im Live-Ticker: Bierhoff mit Mega-Rede - Ballack als TV-Experte

Update vom 10. November, 13 Uhr: Michael Ballack wird beim Testspiel zwischen Deutschland und Tschechien als TV-Experte für RTL vor der Kamera stehen. Es ist sein erster Einsatz für den Sender. Zuletzt war sein früherer Teamkollege Lukas Podolski einmalig RTL-Experte. Der Ex-DFB-Kapitän wird an der Seite von Moderatorin Laura Wontorra das Spiel in Leipzig aus dem Studio in Köln analysieren. „Die Partie Deutschland gegen Tschechien ist nicht zuletzt durch den deutschen EM-Sieg 1996 ein Duell mit einer ganz besonderen Historie. Ich freue mich daher sehr, auch für RTL als TV-Experte meine Erfahrungen einzubringen und hoffe auf ein spannendes Spiel“, sagte Ballack.

Willkommen an Bord, Capitano!⚽️



Michael @Ballack ist beim Länderspiel Deutschland vs. Tschechien unser TV-Experte. Gemeinsam mit @LauraWontorra wird er das Testspiel des @DFB_Team für uns analysieren.🎙️#GERCZE: 📺Mittwoch, 11.11., ab 20:15 Uhr LIVE bei RTL und bei @TVNOW. pic.twitter.com/2QHQKY0Wzl — RTL (@RTLde) November 10, 2020

Deutschland - Tschechien im Live-Ticker: Bierhoff mit emotionalem Monolog zum DFB-Team

Update vom 9. November, 19.52 Uhr: Corona-Schock vor dem Testspiel der DFB-Elf gegen Tschechien! Bei den Gäste wurde ein Akteur am Montag positiv getestet. Er habe das Teamhotel in Prag verlassen und sich in Quarantäne begeben, noch bevor er mit seinen Kollegen in Kontakt gekommen sei, teilte der tschechische Fußballverband am Montagabend mit. Der Name des Betroffenen wurde nicht mitgeteilt.

Nationaltrainer Jaroslav Silhavy wird damit mit einem 25-köpfigen Kader nach Deutschland anreisen. Für Dienstag ist eine zweite

Corona-Testreihe geplant. Schon bei den Nations-League-Spielen Tschechiens gegen Schottland und die Slowakei im September und Oktober hatten mehrere Stammspieler wegen positiver Testergebnisse gefehlt.

Unter den 26 ursprünglich für das Länderspiel in Leipzig Nominierten sind auch drei Bundesliga-Profis: Werder-Bremen-Torwart Jiri Pavlenka, Mittelfeldspieler Vladimir Darida von Hertha BSC und Torhüter Tomas Koubek vom FC Augsburg.

Deutschland - Tschechien im Live-Ticker: Bierhoff stellt sich mit Mega-Rede vor DFB-Team

Update vom 9. November, 14.30 Uhr: Bei der Online-Pressekonferenz des DFB-Teammanagers Oliver Bierhoff vor dem Spiel gegen Tschechien nahm dieser die junge Nationalmannschaft in Schutz, der 52-Jährige nahm Stellung zur Kritik am DFB-Team und beklagte die negative Stimmung.

Rund zehn Minuten lang monologisierte Bierhoff über die derzeitige Situation des Teams, das angesichts der durchschnittlichen Resultate unter der schlechten Stimmung leidet. „Aber sie stellen sich und gehen nicht den bequemen Weg“, beteuerte der Held aus dem EM-Finale 1996 und stellte die „Tonalität“, mit der über die Löw-Elf gesprochen werde, infrage.

Deutschland - Tschechien im Live-Ticker: Bierhoff stellt sich vor sein Team - „Man kann Jogi und mich gerne kritisieren“

„Es ist eine junge Mannschaft. Man kann Jogi und mich gerne kritisieren. Aber bitte nicht die jungen Spieler, sie hängen sich rein. Wir hatten nicht die Erfolgserlebnisse, aber der Einsatz ist da“, meinte Bierhoff. „Es tut mir sehr weh, wie mit den jungen Spielern umgegangen wird. Es ist eine Wolke über der Mannschaft, die kämpft, die arbeitet“, versicherte der ehemalige Nationalspieler in Leipzig.

Der DFB-Funktionär räumte auf der Presserunde ein, dass die Mannschaft die Fans „tief enttäuscht“ und „Sympathien verspielt“ habe. „Dass wir derzeit nicht gerade Deutschlands liebstes Kind sind und nicht das Lagerfeuer, das ist einfach Fakt“, so Bierhoff. „Die Spieler haben unser Vertrauen verdient und sie werden zurückzahlen“, kündigte der Manager zwei Tage vor dem Testspiel gegen Tschechien an. „Das zu sagen, lag mir wirklich am Herzen. Wir wollen kein Mitleid“, stellte Bierhoff zum Ende seines recht aufgebrachten Monologs fest.

🎙️ Oliver #Bierhoff: "Wir sind sehr fokussiert und konzentriert. Wir haben ein paar Neulinge dabei, die wir gegen Tschechien testen können."#DieMannschaft #GERCZE — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 9, 2020

DFB-Spieler seien bereits mit Ideen an die Verantwortlichen herangetreten, um die Nationalmannschaft wieder populärer zu machen, wie Bierhoff außerdem erzählte. Nun muss der Wille auch „über Ergebnisse auf den Platz“ bewiesen werden, weiß auch der Ex-Serie-A-Profi.

Deutschland - Tschechien im Live-Ticker: Kritik gegen Löw wird lauter - überrascht die Wundertüte Tschechien?

Erstmeldung vom 9. November:

Leipzig - In der Corona*-Pandemie haben es vor allem die Trainer der Nationalmannschaften schwer. Durch den forcierten Alltag in Europas Topligen geraten die Auswahlteams etwas in den Hintergrund, zudem bergen die Reisen der Nationalspieler auch für die abstellenden Vereine ein hohes Infektionsrisiko. Um sich vor der verschobenen EM in rund sieben Monaten als Nationalmannschaft einzuspielen sind nun auch Testspiele nötig. Das DFB-Team bestreitet ein solches am Mittwochabend in Leipzig gegen die Tschechische Republik.

Die Mannschaft von Jogi Löw wurde in den vergangenen Monaten oftmals kritisiert, denn elementare Elemente wie etwa der Spielaufbau und die letzte Konsequenz ließen zu wünschen übrig. Gegen Spanien und die Türkei gab die Nationalelf jeweils in der Nachspielzeit einen Sieg aus der Hand, die kritischen Stimmen gegen Jogi Löw* sind wieder laut geworden. Dabei ist sein Team seit Anfang September 2019 ungeschlagen, auch wenn die Ergebnisse nicht immer zufriedenstellend waren.

Mit Tschechien wartet eine Wundertüte auf die DFB*-Elf, denn im Team von Jaroslav Silhavy finden sich auch ein paar Stars wie Tomas Soucek vom Premier-League*-Klub West Ham United oder Torhüter Tomas Vaclik vom FC Sevilla. Allerdings spielt die Hälfte des Kaders in der tschechischen Liga, die zuletzt für einen ganzen Monat unterbrochen wurde. Auch einige Gesichter der Bundesliga* könnten im Leipziger Zentralstadion auflaufen, Hoffenheims Pavel Kaderabek, Herthas Vladimir Darida und Augsburgs Tomas Koubek stehen im Kader.

Deutschland - Tschechien im Live-Ticker: Großes Lazarett beim Bundestrainer - spielen nun die Debütanten?

Beim Freundschaftsspiel vor den zwei Nations-League*-Partien gegen die Ukraine und Spanien werden einige von Löws Stammspielern fehlen. Mannschaftskapitän Manuel Neuer, seine FCB-Kollegen* Serge Gnabry, Leon Goretzka und Leroy Sané sowie Toni Kroos, Timo Werner und Matthias Ginter dürfen bis Donnerstag pausieren und fehlen sicher gegen Tschechien. DFB-Neulinge wie Felix Uduokhai oder Philipp Max könnten somit ihre Debüts für die Nationalelf feiern. Wie beim 3:3 gegen die Türkei darf sich Löws B-Elf beweisen.

Zudem fehlen Joshua Kimmich nach seiner Knieverletzung, die Verteidiger Marcel Halstenberg und Thilo Kehrer sagten wegen Leistenbeschwerden ab, zudem fehlen auch Spieler wie Julian Draxler und Lukas Klostermann. Wie zuletzt beim FC Bayern* wird auch Niklas Süle nach einem positiven Corona-Test fehlen, Kai Havertz infizierte sich nachweislich mit dem Virus. Bundestrainer* Löw ist also erneut gezwungen zu improvisieren, weshalb Wolfsburgs flexibler Außenverteidiger Ridle Baku nachnominiert wurde. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.