Deutschland - Brasilien JETZT im Live-Ticker: Es droht ein Debakel! Stürmer-Star mit Hattrick

Neuauflage des Finales von 2016

Von Florian Schimak

Olympia 2021: Das Fußballturnier startet für die DFB-Elf so, wie es vor fünf Jahren aufgehört hat. Im Finale von Rio unterlag man 2016 Brasilien. Und heute? Der Live-Ticker.

Deutschland - Brasilien 0:3 (-:-), ab 13.30 Uhr bei ARD oder Eurosport*.

Der Auftakt für das DFB-Team beim Fußballturnier von Olympia 2021 könnte kaum schwerer sein.

Das Team von Trainer Stefan Kuntz trifft auf Olympiasieger Brasilien. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Deutschland - Brasilien 0:3 (-:-)

Aufstellung Deutschland: Müller - Henrichs, Uduokhai, Pieper, Raum - Arnold, Maier, Stach - Richter, Kruse, Amiri Aufstellung Brasilien: Santos - Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana - Bruno Guimaraes, Douglas Luiz - Antony, Claudinho - Mateus Cunha, Richarlison Tore: 0:1 Richarlison (7.), 0:2 Richarlison (22.), 0:3 Richarlison (29. Minute)

29. Minute: Tooor! Wieder klingelt es, wieder ist es Richarlison! Deutschland wird hier ordentlich der Hintern versohlt. Wow...

25. Minute: Erster „Chance“ fürs DFB-Team. Amiri kommt über links, zieht im Strafraum in die Mitte und sucht den Abschluss. Doch Santos ist zur Stelle und hat kein Problem mit dem nicht allzu platzierten Ball.

Deutschland - Brasilien JETZT im Live-Ticker: Droht Debakel? Stürmer-Star doppelt zur Stelle

22. Minute: Tooor! 2:0 für Brasilien. Das DFB-Team ist sowas von überfordert. Henrich pennt, lässt Claudinho aus den Augen, der marschiert über rechts und flankt in die Mitte, wo Richarlison angerauscht kommt und die Kugel zum 2:0 ins Tor nickt. Keine Chance für Müller. Die Kuntz-Elf muss aufpassen, dass man kein Debakel erlebt...

16. Minute: Ach herrje! Nächste ganz dicke Chance für die Brasilianer. Pieper köpft einen Ball viel zu kurz, Richarlison hat den Braten gerochen und steht alleine vor Müller. Doch der neue Keeper des VfB Stuttgart macht das gut und gewinnt das Eins-gegen-eins. Den Nachschuss kann Pieper dann blocken, ehe das DFB-Team klärt. Wow, hier brennt‘s gewaltig...

14. Minute: Vielleicht mal ein Standard? Arnold versucht es aus 28 Metern halbrechts mit Zug zum Tor, doch die Kugel wird herausgeköpft.

11. Minute: Deutschland findet hier noch gar nicht statt. Brasilien dominiert hier klar, wirkt agiler und wesentlich eingespielter. Die Kuntz-Elf wirkt noch völlig überfordert.

Deutschland - Brasilien JETZT im Live-Ticker: Frühes Tor in Yokohama! Stürmer-Star zur Stelle

7. Minute: Tor! Brasilien geht in Führung! Richarlison wird wunderbar in Szene gesetzt. Den ersten Schuss kann Müller noch parieren, doch dann vollendet der Everton-Star zur frühen und verdienten Führung für die Selecao.

5. Minute: Erste ganz dicke Chance! Mateus Cunha ist durch und marschiert halblinks auf Müller zu, fackelt nicht lange und versucht es mit einem satten Linksschuss. Doch der DFB-Keeper ist da lenkt den Ball um den Pfosten. Glück gehabt!

2. Minute: Erster gefährlicher Angriff der Brasilianer. Antony flankt von rechts ins Zentrum, wo Pieper zunächst klären kann. Claudinho kommt aber links nochmal an den Ball und hebt die Kugel an den kurzen Pfosten, doch Müller ist da und kann per Faust klären.

1. Minute: Anpfiff! Schiedsrichter Ivan Barton aus El Salvador pfeift die Partie an.

Update vom 22. Juli, 13.27 Uhr: Das DFB-Team läuft im übrigen komplett in Schwarz auf. Also schwarzes Trikot, schwarze Hose und schwarze Stutzen. In diesem Dress sind wir gegen England im EM-Achtelfinale ausgeschieden. Hoffen wir, dass es heute besser ausgeht.

Update vom 22. Juli, 13.23 Uhr: So, in wenigen Minuten geht es im Nissan Stadium von Yokohama City los. Die Temperaturen sind ordentlich, das DFB-Team ist also per se schon mal heiß! Die Nationalhymnen laufen bereits...

Update vom 22. Juli, 12.41 Uhr: Nun liegt auch die Aufstellung des Olympiasiegers vor. Die Selecao startet im 4-2-2-2. Die bekanntesten Namen sind Dani Alves, der jahrelang für den FC Barcelona spielte. Richarlison vom FC Everton und Mateus Cunha aus der Bundesliga von Hertha BSC kennt man auch. Können wir die Selecao schlagen?

Update vom 22. Juli, 12.30 Uhr: Die Aufstellung der Kuntz-Truppe ist da! Das DFB-Team läuft im 4-3-3 auf, Max Kruse könnte so etwas wie eine Falsche Neun geben. Wir sind gespannt. In einer Stunde geht es los.

Die deutsche Mannschaft wird gegen Brasilien im Übrigen mit einem Trauerflor auflaufen und so den Toten der Flutkatastrophe in Deutschland gedenken.

Deutschland - Brasilien im Live-Ticker - Riesen-Wirbel vor Olympia-Auftakt

Erstmeldung, 22. Juli, 11.18 Uhr: München/Yokohama - Bald rollt die Kugel für die deutsche Fußballballnationalmannschaft bei Olympia 2021* in Tokio. Zum Auftakt geht es für den U21-Europameister gegen den Olympiasieger von 2016 aus Brasilien.

Vor fünf Jahren unterlag das DFB-Team der Selecao im Finale, gelingt nun die Revanche? Damals war das Team des damaligen Trainers Horst Hrubesch durchaus prominent besetzt. Neben den Bender-Zwillingen gehörten damals hoffnungsvolle Talente wie Niklas Süle oder Serge Gnabry zum Team.

Olympia 2021: Deutschland gegen Brasilien heute im Live-Ticker - Gelingt dem DFB-Team die Revanche?

Am Ende reichte es für die junge Truppe gegen die bärenstarken Brasilianer um Superstar Neymar immerhin noch für Silber. Dieses Mal ist die Selecao weniger stark besetzt - mit Dani Alves ist aber zumindest ein bekannter Routinier dabei. Und im deutschen Team? Dort will Max Kruse auf seine alten Tage doch nochmal für einen gelungenen Abschluss seiner DFB-Karriere sorgen. Auch Maxi Arnold weiß, wie man im Nationalmannschaftsdress Titel holt - er wurde mit Coach Stefan Kuntz 2017 U21-Europameister.

Was ist für die zusammengewürfelte Truppe des Europameisters von 1996 beim Olympia drin? Die Auftaktpartie gegen Brasilien wird direkt eine Standortbestimmung sein. Im Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Vorab gab es rund um das DFB-Team schon große Aufregung: Jordan Torunarigha wurde im Testspiel gegen Honduras rassistisch beleidigt. Die deutsche Nationalmannschaft verließ daraufhin den Platz. (smk)