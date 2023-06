Gnabry bei der Formel 1 in Barcelona: Eine Frage bringt Bayern-Star aus der Fassung

Von: Christoph Klaucke

Serge Gnabry besucht die Formel 1 in Barcelona. Eine Frage bringt den gewohnt coolen Bayern-Star aus der Fassung – Kumpel Kimmich hat die Finger im Spiel.

Barcelona – Beim diesjährigen Formel-1-Rennen in Barcelona war die Dichte an Stars so groß, dass sogar Sky-Experte Ralf Schumacher überrascht war. Auch viele Fußballer, die nach einer langen Saison mittlerweile Urlaub haben, wollten sich das Spektakel beim Großen Preis von Spanien nicht entgehen lassen – unter ihnen tummelte sich ein Profi vom FC Bayern. Serge Gnabry wurde in einem Interview mit einer Frage komplett überrascht, Kumpel Joshua Kimmich hat ein Familien-Geheimnis verraten.

Blondschopf Gnabry macht Urlaub in Barcelona und schaut Formel 1

Serge Gnabry, der bereits während der Saison mit seinem Trip zur Pariser Fashionweek für Aufsehen sorgte, wurde rund zwanzig Minuten vor dem Rennen in Barcelona von Sky-Reporter Peter Hardenacke für ein kurzes Interview abgefangen. Nach den Glückwünschen zum Meistertitel wollte der Dortmunder vom Bayern-Star und Formel-1-Fan wissen, woher die Leidenschaft für den Motorsport komme.

„Ja, so ein bisschen. Ich war letztes Jahr in Monaco bei meinem ersten Rennen, seitdem habe ich mir die Dokumentation angeguckt. Es macht einfach mega Spaß, das live zu sehen“, sagte der deutsche Nationalspieler, der sich als Lewis-Hamilton Fan outete. Die nächste Frage brachte Gnabry, der die kommenden Länderspiele verletzungsbedingt verpasst, dann so richtig aus der Fassung.

Gnabry bei der Formel 1 in Barcelona: Eine Frage bringt Bayern-Star aus der Fassung

Hardenacke enthüllte, dass er gerade noch den Hinweis bekommen hatte, dass Gnabrys Vater großer Fan von Ayrton Senna ist und seinen Sohn nach der brasilianischen Formel-1-Legende benennen wollte. „Woher habt ihr denn die Info? Stimmt sogar“, meinte ein verblüffter Gnabry und fasste sich verlegen an seinen frisch blondierten Kopf. Ayrton Gnabry?

„Auf gar keinen Fall, Serge ist gut, Serge ist gut“, entgegnete Gnabry auf den scherzhaften Vorschlag des Reporters mit einem Lächeln. Damit war die Sache für Gnabry aber noch nicht erledigt. Nach dem Ende des Interviews drehte sich der 27-jährige Schwabe noch einmal um, weil er sich von der Enthüllung der Pläne seines Vaters offensichtlich überrumpelt fühlte. „Nicht euer Ernst, oder?!“, rief er dem Sky-Team hinterher. Dabei machte die Familien-Anekdote aus dem Hause Gnabry einst Jugendfreund und Bayern-Mitspieler Joshua Kimmich öffentlich.

Bayern-Star Gnabry beim Formel-1-Rennen in Barcelona: Treffen mit Lewandowski und Chelsea-Star

„Sein Papa wollte ihn eigentlich Ayrton nennen, wegen Ayrton Senna. Der ist ein großer Formel-1-Fan. Aber seine Mama hat sich offenbar durchgesetzt“, sagte Kimmich letztes Jahr in einem Podcast des FC Bayern. Am Formel-1-Wochenende traf Gnabry im Übrigen auch auf Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, der vergangenen Sommer zum FC Barcelona gewechselt war. Beide hatten den Bildern zu urteilen viel Spaß beim Wiedersehen.

In der Boxengasse unterhielt sich Gnabry auch angeregt mit Chelsea-Star Mason Mount, der immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird und ein Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel sein soll. Doch auch die Zukunft des Münchner Flügeldribblers ist ungewiss, Gnabry soll ein Verkaufskandidat eines 170-Millionen-Pakets des FC Bayern sein. (ck)