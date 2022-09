Deadline Day 2022: Alle Transfers in der Übersicht

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Am 1. September 2022 schließt das Transferfenster, die Fußball-Welt bebt am Deadline Day. Wir fassen die wichtigsten nationalen und internationalen Wechsel zusammen.

München - Der große Tag ist gekommen! Am 1. September schließt das Transferfenster, die Vereine aus der Fußball-Bundesliga dürfen ihre Kader nur noch bis 18 Uhr verstärken. Danach können nur noch Spieler abgegeben werden - und auch nur in Länder, in denen die Wechselperiode noch läuft.

Der Deadline Day ist traditionell ein Tag, an dem alle Beteiligten unter enormer Anspannung stehen. Schließlich kann sich immer noch kurzfristig eine Schnäppchen-Möglichkeit ergeben. Auch für Spieler, die ihren aktuellen Verein möglicherweise noch verlassen wollen oder müssen, sind es Stunden der Ungewissheit.

Sasa Kalajdzic verlässt den VfB Stuttgart in Richtung Wolverhampton. © Avanti / Imago

Was passiert noch am Deadline Day? Alle News zu den Transfers am 1. September

Rund um den Deadline Day gibt es unzählige Geschichten von geplatzten Transfers, kaputten Faxgeräten oder Last-Minute-Sensationen. Wir sind schon gespannt, was am 1. September 2022 so alles passieren wird.

In unserem Live-Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Wechsel dieses Tages auf dem laufenden. Gleichzeitig blicken wir gespannt auf den FC Bayern München: Passiert beim Rekordmeister in letzter Sekunde vielleicht doch noch etwas?

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Fotostrecke ansehen

Deadline Day 2022: Alle Transfers in der Übersicht

In diesem Artikel fassen wir die wichtigsten nationalen und internationalen Deadline-Day-Wechsel zusammen.

Spieler Alter Klub Neuer Klub Ablöse in Euro Wahid Faghir VfB Stuttgart Nordsjaelland Leihe Alfred Finnbogason FC Augsburg Lyngby BK Ablösefrei Lucas Ocampos FC Sevilla Ajax Amsterdam Leihe Munir El Haddadi FC Sevilla FC Getafe ? Ricardo Pepi FC Augsburg FC Groningen Leihe Agustin Rogel Estudiantes Hertha BSC 0,7 Millionen Mergim Berisha Fenerbahce FC Augsburg Leihe Sasa Kalajdzic VfB Stuttgart Wolverhampton 18 Millionen