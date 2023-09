„Klafft eine große Lücke“: Tuchel spricht auf Bayern-PK über seine Transfer-Gedanken

Bayern-Trainer Thomas Tuchel stellt sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach den Fragen der Journalisten.

Vor dem Spiel gegen Mönchengladbach spricht Thomas Tuchel über die Lücke in der Abwehr. Auch der Gravenberch-Abgang war ein Thema auf der Bayern-PK.

Bayern-PK mit Tuchel: In der Abwehr klafft jetzt eine große Lücke

Tuchel-PK: Leon Goretzka soll Enttäuschung in Leistung umwandeln

11.46 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

11.45 Uhr: De Ligt und Müller bereit für 90 Minuten? „Sie kommen da immer näher ran. Die Fitness erhöht sich mit jeder Trainingswoche. Deshalb können sie auf jeden Fall starten. Wir werden immer Härtefälle haben, es können nicht immer alle starten, die es verdient haben zu starten. Das muss dir klar sein, wenn du beim FC Bayern unterschreibst. Du musst aber immer bereit sein, auch wenn du auf der Bank sitzt, da muss man das Ego hinten anstellen. Die beiden sind absolut bereit für die Startelf. Der Kader ist im Moment sehr klein, von daher brauchen wir alle.“

11.43 Uhr: Sané in guter Form. Bleibt das so? „Wir sind sehr positiv aktuell, ich habe das Gefühl, dass er gerne hier ist. Ich behaupte, dass ich das auch an seiner Körpersprache ablesen kann. Wenn er mit sich im Reinen ist, kann er den Unterschied machen, muss sogar die Liga dominieren. Wir erwarten genau das von ihm. Er ist aus dem Alter raus, ein Talent zu sein. Er muss auf seiner Position die Liga dominieren. Er ist ein sehr sensibler und junger Mann, deshalb ist es extrem wichtig, dass er sich wohlfühlt. Das ist im Moment der Fall.“

11.41 Uhr: Nach Pavard-Abgang: Hätte der FC Bayern Stanisic behalten sollen? „Sehr schwer, dagegen zu argumentieren, deshalb sieht es nicht ganz glücklich aus (dass Stanisic den Verein verlassen hat, Anm. d. Red.). Zu dem Zeitpunkt war unser Standpunkt aber, dass Benji (Pavard) diese Saison bei uns spielt. Da klafft jetzt eine große Lücke, die wir kurzfristig versuchen müssen, zu füllen. Konny (Laimer) hat dort nun auch schon einmal gespielt, aber es ist nicht das Wunsch-Szenario.“

11.39 Uhr: Gravenberch bei Liverpool: „Ryan an sich ist ein sehr netter Spieler, da gibt es überhaupt keine Probleme, aber er hat von Beginn an mit seiner Situation gehadert. Jetzt sieht er in Liverpool eine Chance, um eine Position zu kämpfen, die seiner am nächsten kommt. Das ging bei uns nicht. Akutell ist es aber noch nicht komplett durch.“

11.38 Uhr: Und das Personal? „Für Jamal (Musiala) ist es noch zu früh, da gehen wir zu dieser Zeit der Saison kein Risiko ein.“

11.36 Uhr: Wieso wird Gladbach diesmal nicht zum Stolperstein für den FC Bayern? „Wir dürfen Serien nicht beachten, das hatte der FC Bayern in der Vergangenheit auch schon. Trotzdem fahren wir als Favorit nach Gladbach und wollen dort auch gewinnen. Wir müssen an die guten Sachen anknüpfen, die wir gegen Bremen und in der zweiten Halbzeit gegen Augsburg gezeigt haben. Wir gehen das gemeinsam an und stellen unser eigenes Spiel in den Mittelpunkt. Ein bisschen Spielglück gehört auch dazu, aber wir haben es hoffentlich in der eigenen Hand.“

11.34 Uhr: Wieso ist Goretzka nicht bei der Nationalmannschaft dabei? „Diese Enttäuschung kann für Leon nichts anderes sein als ein Ansporn. So nimmt er es aber auch an und es gilt, dass er das nun in Leistung umwandelt. Er hat sich hier seinen Platz zurückerkämpft. Der Bundestrainer hat diese Entscheidung getroffen und die müssen wir akzeptieren.“

11.33 Uhr: Was ist mit einem Palhinha-Transfer? „Es läuft auf eine Last-Minute-Entscheidung hinaus, wir wollen uns nicht zu sehr ablenken. Es ist aufregend und bleibt spannend. Aber es wird wohl noch ein paar Stunden dauern.“

11.32 Uhr: Die erste Frage bezieht sich auf die Champions-League-Gruppenphase: „Wir haben eine attraktive, starke und schwere Gruppe. Es gibt keine leichte Gruppe in der Champions League, das ist meine Meinung. Mit Manchester United haben wir einen richtigen Brocken und eines der besten und schwierigsten Stadien zu spielen. Wir müssen uns gut darauf vorbereiten. Es sind sehr attraktive Lose und ich hoffe, unsere Fans freuen sich darauf.“

11.31 Uhr: Los geht‘s an der Säbener. Die Pressekonferenz beginnt.

Harry Kane überzeugt beim FC Bayern zum Saison-Auftakt

Update vom Freitag, 1. September, 11.10 Uhr: In rund 20 Minuten stellt sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Reporter. Dabei wird es sicherlich auch um den Deadline Day und mögliche Last-Minute-Wechsel beim FC Bayern gehen.

Erstmeldung vom Freitag, 1. September: München – Dem FC Bayern ist der Saisonstart geglückt. Nach den Sorgenfalten aufgrund der mäßigen Leistung im Supercup gegen Leipzig konnte der deutsche Rekordmeister in den ersten beiden Bundesliga-Spielen gegen Werder Bremen und den FC Augsburg seine Stärke ausspielen, vor allem Münchens neue Nummer Neun, Harry Kane, drehte direkt auf. Nun aber reist der FC Bayern zum großen Angstgegner Borussia Mönchengladbach.

Angstgegner Borussia Mönchengladbach? Starke Punkteausbeute gegen FC Bayern

Die Fohlen konnten seit 2011 starke 35 Punkte gegen den FC Bayern holen – Ligarekord. In den vergangenen fünf Partien ging die Elf von Neu-Trainer Gerardo Seoane nie als Verlierer vom Platz. Die Münchner sind gewarnt.

Doch anders als bei der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist Borussia Mönchengladbach der Saisonstart nicht gelungen, nach einem 4:4 gegen den FC Augsburg am ersten Spieltag mussten die Galdbacher eine herbe 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen einstecken. Vor allem in der Defensive hakt es noch gewaltig. Gegen Harry Kane sollten den Fohlen dort aber keine Fehler unterlaufen, sonst könnte das ein lockerer Sieg für den FC Bayern werden. Und das gilt es aus Sicht der Gladbacher zu verhindern.

„Holding Six“ für Thomas Tuchel? FC Bayern bastelt am Last-Minute-Transfer

Das Spiel am Samstag (2. September) dürfte jedoch nicht das einzige sein, was an diesem Freitag (1. September) interessiert. Denn um 18 Uhr schließt in Deutschland das Transferfenster, es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch zu Last-Minute-Deals kommt. Beim FC Bayern könnte auf der Zielgeraden doch noch die von Tuchel gewünschte „Holding Six“ verpflichtet werden. Denn der deutsche Rekordmeister soll sich bereits mit Joao Palhinha vom FC Fullham einig sein, Knackpunkt ist aber offenbar noch die Ablösesumme.

Es dürfte also ein spannender Tag werden, auch für Thomas Tuchel. Die aktuellen Transfer-News können Sie auch in unserem Live-Ticker nachlesen, der Bayern-Trainer wird dazu sicher auch auf der Pressekonferenz befragt werden. Los geht es um 11.30 Uhr. (msb)