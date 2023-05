Zweitliga-Profi fährt betrunken durch Nobel-Ort bei Frankfurt: Saftige Geldstrafe

Von: Christoph Wutz

Teilen

Marvin Mehlem überzeugt aktuell bei Darmstadt 98 und steht mit den „Lilien“ kurz vor dem Aufstieg. Jetzt stand er wegen einer alten Sünde vor Gericht.

Darmstadt – Sportlich läuft es für den SV Darmstadt 98 derzeit blendend. Zwei Spieltage vor Saisonende stehen die „Lilien“ souverän an der Tabellenspitze der zweiten Liga und brauchen nur noch einen Sieg zum Bundesliga-Aufstieg. Maßgeblich daran beteiligt: Mittelfeld-Ass Marvin Mehlem, der inzwischen eines der Gesichter des SVD ist. Jetzt musste er sich vor Gericht für eine Fahrt unter Alkoholeinfluss verantworten – und zeigte dabei, dass nicht nur hinter der Darmstädter Mannschaft, sondern auch hinter ihm selbst ein Reifeprozess liegt.

Marvin Mehlem Geboren: 11. September 1997 (Alter: 25 Jahre), Karlsruhe Position: Offensiver Mittelfeldspieler Beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag bis zum: 30. Juni 2025 Marktwert: 1,2 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Alkoholfahrt mit 2,37 Promille: Mehlem muss 12.000 Euro zahlen und darf vier Monate nicht ans Steuer

Am Dienstag stand Mehlem wegen Trunkenheit am Steuer vor dem Amtsgericht in Königstein im Taunus. Hintergrund des Termins war, dass der Lilien-Regisseur nach Informationen der Bild am Abend des 21. September 2020 mit seinem Auto durch den Nobel-Ort Kronberg bei Frankfurt gefahren sein soll. Dabei war er von Beamten der Polizei aufgehalten worden. Diese hatten bei einer anschließenden Kontrolle einen Alkoholwert von 2,37 Promille im Blut des Darmstädter Profis festgestellt.

Nun wurde der Fall also vor dem Königsteiner Amtsgericht verhandelt und auch das Strafmaß für den 26-Jährigen verkündet. Neben einer satten Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro muss Mehlem vier Monate auf seinen Führerschein verzichten.

Darmstadts Marvin Mehlem stand jetzt wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss vor Gericht und darf nun neben einer hohen Geldstrafe vier Monate nicht Auto fahren. © Imago / Jan Huebner

„Lilien“-Star Mehlem erklärt Fahrt unter Alkoholeinfluss: „Ich war in einer Blase voller falscher Freunde“

Laut Bild erklärte Mehlem seine Fahrt am Dienstag dem Gericht gegenüber folgendermaßen: „Ich war in einer Blase voller falscher Freunde, die sich profilieren wollten. Als ich nach Darmstadt wechselte, stand ich zum ersten Mal alleine im Leben“, schilderte er, der 2017 mit seinem Wechsel ans Böllenfalltor seine Heimat Karlsruhe als 19-Jähriger erstmals verlassen hatte, den Hintergrund. „Ohne meine Eltern, neue Stadt – ich wurde zum Mitläufer, der dazugehören wollte. Dadurch entstand der Alkoholkonsum“, gestand er offen und ehrlich ein.

„Es lag am sozialen Umfeld“, sagte Mehlem, dem der Führerschein bereits 2019 infolge einer Fahrt unter Alkoholeinfluss für einen Monat entzogen worden war und der im Anschluss der Bild zufolge professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe, merklich gereift. Auch der zuständige Richter Dr. Philipp Hess konstatierte diese Haltung beim Darmstädter Profi. Mehlem, der in dieser Saison nur zwei von 32 möglichen 32 Spielen gelbgesperrt verpasste und ansonsten immer in der Startelf von Torsten Lieberknecht stand, habe „Reue und Einsicht“ gezeigt, sagte Hess im Rahmen des Termins.

SV Darmstadt hakt Mehlems Alkoholfahrt ab: „Wir haben das Thema für uns abgeschlossen“

Sein Verein schlug unmittelbar nach der Bekanntgabe des Urteils am Dienstag ähnliche Töne wie der Richter an: „Marvin Mehlem hat uns von dem privaten Vorfall damals sofort in Kenntnis gesetzt und sich reuig und einsichtig gezeigt“, stellte sich der Sportliche Leiter der „Lilien“, Carsten Wehlmann, in einem Statement bei Twitter hinter den ehemaligen Karlsruher.

Der Darmstädter Verantwortliche hakte die Angelegenheit sogleich ab: „Wir haben das Thema darauf intern entsprechend behandelt und für uns abgeschlossen.“ Folglich ist damit zu rechnen, dass Mehlem nach seiner zweiten Gelbsperre, wegen der am Sonntag bei der 1:2-Niederlage bei Hannover 96 aussetzen musste, am Freitagabend beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg in die Startelf von Lieberknecht zurückkehrt – und womöglich den Aufstieg mit den „Lilien“ perfekt macht. Zuletzt hatte der SV Darmstadt zwei Matchbälle zur Bundesliga-Rückkehr vergeben. (wuc)