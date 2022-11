Manchester United trennt sich von Cristiano Ronaldo - Superstar plötzlich vereinslos

Von: Patrick Mayer

Teilen

Rausgeschmissen: Cristiano Ronaldo bei Manchester United. © IMAGO/David Davies

Manchester United schmeißt Cristiano Ronaldo regelrecht raus, während der Superstar bei der WM 2022 in Katar ist. Der Portugiese hatte Trainer Erik ten Hag massiv kritisiert.

München - Cristiano Ronaldo ist nicht mehr Spieler von Manchester United: Der Tabellen-5. der Premier League trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem portugiesischen Superstar. Das gab der englische Klub an diesem Dienstagabend (22. November) unter anderem via Social Media bekannt.

Cristiano Ronaldo: Manchester United trennt sich von portugiesischem Europameister

Der mittlerweile 37-jährige Ronaldo, der derzeit mit Portugal an der WM 2022 teilnimmt, hatte in einem Interview Trainer Erik ten Hag, Ex-Coach Ralf Rangnick und die US-amerikanischen Besitzer der „Reds“ zuletzt massiv kritisiert. Der Angreifer sorgte darüber hinaus seit Wochen für Unruhe rund um Old Trafford. Schon vor dieser Saison forcierte der Europameister von 2016 öffentlich einen Transfer, der letztlich aber nicht zustande kam.

Mehr erfahren Sie hier in Kürze.

(pm)