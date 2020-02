Giga-Gerücht beim FC Bayern! Präsident spricht über Transfer von CR7: „Ronaldo dürfte ...“

Landet Cristiano Ronaldo irgendwann doch in der Bundesliga? Es gibt ein irres Gerücht rund um den FC Bayern München - jetzt antwortete Präsident Herbert Hainer.

Cristiano Ronaldo hat am 5. Februar seinen 35. Geburtstag gefeiert.

hat am 5. Februar seinen 35. Geburtstag gefeiert. Der Portugiese trifft auch bei Juventus Turin nach Belieben.

nach Belieben. Im Winter gab es Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern München - jetzt bezog Präsident Herbert Hainer Stellung.

München - Der Winter-Transfermarkt hat geschlossen, beim FC Bayern München* hat man sich vornehm zurückgehalten. Viele Namen wurden diskutiert, am Ende lieh man Alvaro Odriozola von Real Madrid aus. Der Rechtsverteidiger hatte allerdings keinen guten Einstand.

Es gibt offenbar konkrete Gründe, warum Trainer Hansi Flick* ihn noch nicht von Anfang an aufstellte. Zudem senste Odriozola im Training seinen Mitspieler Ivan Perisic um - ein Foul mit Folgen: Der Kroate, der zuletzt in aufstrebender Form war, zog sich einen Knöchelbruch zu und musste operiert werden.

Cristiano Ronaldo: Irre Gerüchte um FC-Bayern-Wechsel machten die Runde

Und sonst? Natürlich geistern die üblichen Verdächtigen weiter durch München. Leroy Sané steht weiterhin ganz oben auf der Wunschliste der Roten. Zuletzt sprach auch Neu-Präsident Herbert Hainer über den Nationalspieler.

Früher im Winter machte noch ein anderes Gerücht die Runde: Cristiano Ronaldo und der FC Bayern München*? Dürfen die Fans etwa wirklich von einem der besten Fußballer aller Zeiten träumen? Irgendwie hat CR7 in diesen Wochen erstaunlich viel Bezug zum Freistaat - zu seinem 35. Geburtstag bekam er ein Auto geschenkt, das zuletzt im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen zugelassen war.

Video: Protz-Karre für Ronaldo mit bayerischem Kennzeichen

Cristiano Ronaldo: Transfer zum FC Bayern München möglich? Jetzt äußert sich Präsident Herbert Hainer

Geht da also wirklich was und man sieht den Europameister bald in der Allianz Arena*? Hainer sprach bei seinem Fanklub-Besuch im niederbayerischen Simbach nicht nur über Sané* - er äußerte sich tatsächlich zu Cristiano Ronaldo, wie die PNP berichtet.

„Es geistern natürlich viele Namen durch die Presse, was auch ganz verständlich ist“, meinte Hainer, als er auf die Transfer-Aktivitäten des FCB angesprochen wurde. Für alle, die von CR7 in München träumen, hat er aber keine guten Nachrichten: „Ronaldo dürfte für uns schon etwas zu alt sein“, so Hainer weiter.

Zu alt? Cristiano Ronaldo denkt noch nicht an die Rente. Anlässlich seines Ehrentages am 5. Februar sagte er, dass er locker noch spielen könne, bis er 40 sei. Heißt also, die Bayern hätten noch etwas Zeit.

Trainer Hansi Flick* wird sich wohl kaum öffentlich über die Münchner Transferpläne äußern - oder doch? Am Freitagnachmittag spricht er auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig. Hier gibt es den Live-Ticker von der Medienrunde.

Greta Thunberg und der FC Bayern München? Eigentlich haben beide wenig miteinander zu tun. Doch Mehmet Scholl nannte einen FCB-Star nun „Greta Thunberg des deutschen Fußballs“.

Ein weltbekannter Trainer war in der Allianz Arena zu Gast. Dick eingepackt wäre er fast unerkannt geblieben, doch schlussendlich fingen ihn die TV-Kameras ein.

Neben Ronaldo gibt es weitere irre Gerüchte - landet Roberto Firmino etwa beim FCB? Auch ein Ajax-Star ist im Gespräch.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

akl