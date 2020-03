Coronavirus: Roman Bürkis Freundin spricht über traurige Folgen

Das Coronavirus breitet sich auch in Dortmund aus. Das hat nun auch Folgen für Marlen Valderrama-Alvaréz, die Freundin von BVB-Torwart Roman Bürki.

Dortmund - Eigentlich wollte Influencerin Marlen Valderrama-Alvaréz in Kürze nach Südafrika fliegen. Doch aufgrund des Coronavirus, das sich nicht nur in Dortmund und NRW, sondern weltweit ausbreitet, muss die Freundin des BVB-Torwarts Roman Bürki nun auf einiges verzichten. Das berichtet RUHR24.*.

Wegen Coronavirus: Freundin von Roman Bürki verzichtet auf Reise

Als erste Maßnahme hat Marlen Valderrama-Alvaréz wegen des Coronavirus ihren Flug nach Südafrika, auf den sie sich mit einer Freundin gefreut hatte, abgesagt. Diese Entscheidung hat einen ernsten Hintergrund, wie die Freundin von BVB-Torwart Roman Bürki auf Instagram erzählt.

"Wir sind zwar nicht krank, aber unsere Maschine könnte diesen Virus mit in ein Land nehmen, in dem das Gesundheitssystem wirklich sch***e ist. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das nicht", erklärt die Influencerin.

Wegen Coronavirus: Bleibt Marlen Valderrama-Alvaréz auf Kosten für Urlaub sitzen?

Außerdem könne das Model die Reise nach Südafrika nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. "Ich kann auch keinen Urlaub machen, wenn mein Kopf so brummt, wegen diesem Thema und tausende von Leuten daran leider versterben. Da passt einfach kein Urlaub rein gerade", beschreibt die Freundin von Roman Bürki, der mit dem BVB wegen des Coronavirus aktuell keine Spiele bestreitet, die Situation.

+ Nicht nur seine Freundin Marlen, auch Roman Bürki selbst bekommt die Auswirkungen des Coronavirus mit dem BVB zu spüren. © Bernd Thissen/dpa

Dadurch stehen Marlen Valderrama-Alvaréz und ihre Freundin Julia nun vor einem Problem, das aktuell viele Reisende belastet. Denn weil sich in Deutschland das Coronavirus, das massive Auswirkungen auf die Urlaube hat*, ausbreitet, könnten viele Menschen geplante Reisen nicht antreten - und bleiben womöglich auf den Kosten sitzen.

"Das einzige Nervige ist momentan, dass uns pro Person 2.500 Euro flöten gehen, aber wir arbeiten daran, dass wir das Geld zurückbekommen beziehungsweise der Urlaub vielleicht einfach zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden kann, denn aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben", äußert sich Marlen Valderrama-Alvazéz dazu.

Coronavirus: BVB-Spielerfrau muss auf wichtigen Menschen verzichten

Mit der Entscheidung, die Reise nach Südafrika wegen des Coronavirus abzusagen, hat sich Marlen Valderrama-Alvaréz, die bereits für ein gemeinnütziges Projekt nach Rumänien gereist ist*, aber bereits angefreundet. "Ich muss auch sagen, ich bin darüber nicht wirklich traurig. Ich war am Anfang echt sauer und ich war am Anfang wirklich traurig", beschreibt die BVB-Spielerfrau die aktuelle Situation rund um das Coronavirus, das sich auch in Dortmund ausbreitet*.

Doch nicht nur auf den Urlaub muss die Influencerin nun verzichten, sondern auch auf ein Familienmitglied. "Aktuell will ich meine Oma auch nicht besuchen. In meiner Familie sind auch Leute, die sehr immungeschwächt sind und wenn die sowas erreicht, dann weiß ich, dass das nicht gut ausgehen wird", erzählt Marlen Valderrama-Alvarez besorgt.

Marlen Valderrama-Alvaréz über Coronavirus: So kann jeder helfen

Um auch über die Grenzen von Dortmund und NRW hinaus eine weitere Ausbreitung des Coronavirus* zu verhindern, gibt sie ihren Followern auf Instagram anschließend wertvolle Tipps im Umgang mit dem Coronavirus.

"Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir alle aufeinander achten und wir alle füreinander da sind, in dem Maße, dass wir aufeinander acht geben und vorsichtig im Umgang sind", erklärt BVB-Spielerfrau Marlen Valderrama-Alvaréz. "Ansonsten können wir alle dasselbe machen: Zuhause warten, Tee trinken, warten, dass der ganze Sch..ß vorbei ist bald und hoffen, hoffen, hoffen".

