Coronavirus in Deutschland – Virologe: Kein Profifußball mehr in 2020

Wegen des Coronavirus legt der Fußball eine Zwangspause ein. Die Deutsche Fußball Liga will die Saison zu Ende spielen. Ein Virologe rechnet nicht damit.

Hamburg/Bielefeld – Für Virologe Professor Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg steht fest, dass in diesem Jahr wohl kein Profifußball mehr gespielt wird. "Man muss sich davon verabschieden. Es ist nicht realistisch, dass die Saison zu Ende geführt werden kann", erklärte der Mediziner in der NDR-Sendung "Sportclub". Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte vor wenigen Tagen beschlossen, den Spielbetrieb in den Ligen vorerst einzustellen. Doch nach Angaben des Virologen werden wegen des Coronavirus die Fußball-Stadien von Arminia Bielefeld und anderen Vereinen bis 2021 leer stehen, wie owl24.de* berichtet.

