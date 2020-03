Coronavirus lähmt den Fußball: Gosens lebt und spielt in „roter Zone“ - Große Probleme im Alltag

Das Coronavirus betrifft auch den Fußball. Italien-Legionär Robin Gosens schildert nun seine Eindrücke. Dabei überrascht eine seiner Beobachtungen.

Das Coronavirus* wirkt sich inzwischen auch auf den Spitzensport aus.

Der italienische Fußball ist besonders betroffen.

ist besonders betroffen. Der deutsche Shooting-Star Robin Gosens spielt bei Bergamo - und hat nun besondere Einblicke gegeben.

Bergamo - Das Coronavirus breitet sich weiter aus, vor allem in Italien ist die Lage extrem ernst. Inzwischen wurde das Land zu einer Sperrzone erklärt, das Fußball-Geschehen in der Serie A muss mehrere Wochen pausieren.

Für „unseren Mann in Italien“ bedeutet das eine unfreiwillige Zwangspause. Robin Gosens spielt bei Atalanta Bergamo, sein Stern ging in den vergangenen Monaten endgültig auf. Klar, dass einem da schnell Interesse aus der Bundesliga* nachgesagt wird. Auch der FC Bayern München* wurde schon als kommender Verein des Linksverteidigers gehandelt.

Coronavirus: Robin Gosens berichtet von Entwicklungen in Italien

Von Seiten seines Vereins gab es für Gosens und seine Mitspieler klare Anweisungen: „Da sich nun der Ernst der Lage noch mal verschärft hat und auch vom Klub uns gesagt wurde: 'Jungs, seid vorsichtig, macht nur das Nötigste', haben meine Freundin und ich beschlossen, keine unnötigen Risiken einzugehen“, sagte der 25 Jahre alte Profi der FAZ. „Wir werden jetzt die nächsten Tage und Wochen den Kaffee und das Essen bei uns zu Hause einnehmen.“

Sicherheit geht vor bei Gosens, es gibt aber auch andere Denkweisen. Der Sohn eines niederländischen Vaters und einer deutschen Mutter habe eine „Trotzreaktion“ bei einigen Italienern beobachten können. Sie gehen angesichts der Warnungen „erst recht raus und trinken ihren Kaffee in der Sonne, weil sie sich nicht gerne was vorschreiben lassen“, so Gosens.

„Es sieht aktuell nicht aus, als sei der schlimmste Moment überstanden. Es heißt, es werde noch schlimmer. Wir in Bergamo sind auch zur roten Zone deklariert worden.“ Italien ist das in Europa am stärksten vom Virus betroffene Land. In Deutschland gibt es nun leider ebenfalls die ersten Toten zu beklagen.

Robin Gosens: Coronavirus ruft Trotzreaktion bei Italienern hervor - Er geht aber keine unnötigen Risiken ein

Zu den Maßnahmen seines Clubs sagte der deutsche Verteidiger: „Wir werden täglich auf Fieber kontrolliert, sobald wir das Trainingsgelände betreten und es wieder verlassen. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Das ist aber auch das Einzige.“

Währenddessen wurde bekannt, dass in Bayern alle Großveranstaltungen mit Personen über 1000 Menschen abgesagt werden sollen. Das bedeutet, dass dem FCB ein Geisterspiel in der Champions League droht. Champions League ist das Stichwort: Gosens trifft am Dienstagabend mit Bergamo auf Valencia - allerdings sind bei der Partie in Spanien keine Zuschauer zugelassen.

Coronavirus: Geisterspiele häufen sich - Auswirkungen auf Champions League und Europa League

Auch beim Kracher zwischen Paris und Dortmund am Mittwoch (hier im Live-Ticker) werden keine Fans im Stadion sein. Ganz anders ist es in Leipzig: Am Dienstag erwartet RB die Spurs aus London - in einem vollen Stadion. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Auch auf die Europa League hat das Coronavirus schon die ersten Auswirkungen. Wie entwickelt sich die Situation? Und wer kommt für die Tickets der Fans bei Geisterspielen auf? Die Lage ist weiter ungewiss.

akl/dpa