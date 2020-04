Corona-Krise stoppt Fußball: Zwischen Abbruch und Neustart - das ist der Stand in Europas Ligen

Aufgrund des grassierenden Coronavirus ruht der Ball aktuell in Europas Topligen. Wann kann wieder gespielt werden? Ein Überblick von England bis in die Schweiz.

soll schon bald wieder den Spielbetrieb* aufnehmen. Es gibt jedoch auch Ligen, in denen die Saison bereits abgebrochen wurde. Ein Überblick.

München - Die Bundesliga soll fortgesetzt werden*. Das betonte die Deutsche Fußball-Liga am Donnerstag (23. April) einmal mehr. Wann es konkret weitergehen soll, ist noch nicht beschlossen, die DFL zieht allerdings in Betracht, schon ab dem 9. Mai in Form von Geisterspielen* wieder zu spielen. In Deutschland könnte also bald wieder gekickt werden. Wie sieht die Lage im Rest Europas aus? Ein Überblick.

Corona-Krise im Fußball: Zwischen Abbruch und Neustart - das ist der Stand in Europas Ligen

England: Am Freitag (24. April) einigten sich die 20 Klubs der Premier League darauf, die Saison in jedem Fall zu Ende zu spielen. Danach dürfte vor allem der FC Liverpool erleichtert gewesen sein. Die Reds stehen quasi als Meister fest und benötigen nur noch einen Sieg für den ersten Meistertitel seit 1990. Ein konkretes Datum für den Neustart steht noch nicht fest, laut englischen Medienberichten soll ab 8. Juni wieder gespielt werden.

Corona-Krise im Fußball: Neustart in Serie A und Ligue 1 im Juni?

Italien: Italien entwickelte sich zum europäischen Epizentrum der Pandemie. Dementsprechend hart sind die Beschränkungen im ganzen Land. Nach einer angekündigten Lockerung könnten die Klubs der Serie A ab 18. März wieder das Training aufnehmen. Aktuell wird eineLiganeustart im Juni anvisiert. Zuletzt wurde auch spekuliert, ob sämtliche Partien in Rom ausgetragen werden sollen, um etwa Spiele im stark von Covid-19 betroffenen Norditalien zu verhindern. Frankreich: In der Ligue 1 soll ab Mitte Juni wieder der Ball rollen. Wie der Ligaverband LFP jüngst mitteilte, habe man diesen Wunschtermin derzeit fest im Visier. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Behörden in den kommenden Tagen die derzeit herrschenden landesweiten Beschränkungen etwas lockern. Demnach sollen die Spieler nach Ende des Lockdowns am 11. Mai zu ihren Vereinen zurückkehren und erstmal komplett medizinisch durchgecheckt werden.

Corona-Krise im Fußball: Österreich plant Fortsetzung - Schweizer Aufstockungspläne scheitern

Österreich: Ähnlich wie in Deutschland deutet sich auch im österreichischen Fußball die Fortsetzung der unterbrochenen Bundesligasaison an. Wie die Liga mitteilte, stimmten die zwölf Klubs der obersten Spielklasse unter bestimmten Bedingungen der Wiederaufnahme der Spielzeit in Form von Geisterspielen zu. Auf einen konkreten Termin wurde sich nicht geeinigt.

+ In Österreich wird seit gut einer Woche wieder trainiert - unter strengen Vorschriften. Die Salzburger Majeed Ashimeru (l.) und André Ramalho sind mit Mundschutz auf dem Weg zum Trainingsplatz. © dpa / Barbara Gindl

Schweiz: Als eine der ersten Fußballligen weltweit, stellte die Schweizer Super League den Spielbetrieb ein. Wann es weitergeht, ist weiter offen. Zuletzt wurde darüber abgestimmt, die Zehnerliga um zwei Teams aufzustocken, damit die Zweitligisten Lausanne und Vaduz nicht um den Aufstieg gebracht werden. Eine Einigung wurde dabei knapp verfehlt, sodass es auch in Zukunft bei zehn Teams in der Beletage bleibt.

Corona-Krise im Fußball: Niederlande und Belgien brechen ab - wer wird Meister?

Niederlande: Anders als die meisten europäischen Länder verfährt die Niederlande. Am Freitag (24. April) wurden die beiden ersten Profiligen abgebrochen. Besonders pikant ist dabei die Titelfrage in der ersten Liga. Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar führen die Eredivisie mit 56 Zählen an. Obwohl Ajax das bessere Torverhältnis aufzuweisen hat, wird ihnen der Titel nicht zugesprochen - es gibt in dieser Saison schlicht keinen Meister. Weil es zudem keine Absteiger gibt, bleiben ADO Den Haag und RKC Waalwijk der Liga erhalten. Cambuur und De Grafschaap schauen als führende Zweitligisten dagegen in die Röhre.

+ Brügge darf sich aller Voraussicht nach über den 16. Meistertitel freuen. Vor den in Belgien gespielten Playoffs betrug der Vorsprung auf den zweitplatzierten KAA Gent 15 Punkte. © AFP / BULENT KILIC

Corona-Krise im Fußball: Re-Start-Pläne an Uefa gekoppelt - CL und EL im Wartestand

In Europa gibt es also unterschiedliche Auffassungen über den jeweiligen Liganeustart. Bei all den Überlegungen um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs muss immer auch

die Uefa miteinbezogen werden. Deshalb soll in Europas Ligen bis Ende Juli gespielt werden, um nicht mit den Plänen bezüglich der Champions League* und Europa League* zu kollidieren. Das bedeutet im Umkehrschluss einen prall gefüllten Terminkalender und jede Menge Spiele für die Profis in kürzester Zeit. Um daher ein wenig für Entlastung zu sorgen, wartete die Fifa zuletzt überraschend mit einer Regeländerung auf.

