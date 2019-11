„Auf der Bank ist kein Fußballer glücklich“: Tolisso spricht über Zweifel und Reservisten-Rolle

Im Herbst 2018 erlebte Corentin Tolisso den wohl schlimmsten Moment seiner Fußballer-Karriere. Nun spricht der Franzose über seine Gemütslage und den harten Konkurrenzkampf beim FC Bayern.

München - Für einen amtierenden Weltmeister hat Corentin Tolisso beim FC Bayern vergleichsweise wenig Spielzeit vorzuweisen. In einem Interview spricht der Franzose nun über seine aktuelle Situation beim deutschen Serienmeister und gibt darin Einblicke in seine Gefühlswelt. Dabei ist es nicht so, dass der Mittelfeldspieler sich das Geschehen regelmäßig von Bank oder Tribüne aus ansehen muss:

Einsatzzeiten beim FC Bayern: Tolisso „nicht glücklich, aber gelassen“

In der Bundesliga kam Corentin Tolisso in der laufenden Saison in sechs von elf Partien zum Einsatz, in der Champions League durfte 25-Jährige in bislang jeder Partie mitwirken - zweimal gar von Beginn an. Beim 3:2-Sieg in Piräus erzielte er den sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1:

Unter dem neuen Coach Hansi Flick fand der in der Schaltzentrale beheimatete Spieler bislang jedoch noch kaum Berücksichtigung: In den Partien gegen Piräus und Dortmund durfte Tolisso insgesamt lediglich acht Minuten ran.

In einem Gespräch mit der Zeitung Le Parisien gab Tolisso nun zu Protokoll, dass zwar „kein Fußballer glücklich auf der Bank“ sei, er jedoch „gelassen“ mit seiner Situation umgehen möchte. Bei einem Spitzenklub wie Bayern München sei es an der Tagesordnung, dass in allen Mannschaftsteilen ein großer Wettbewerb herrsche und die „sehr hohe Qualität“ im Kader dafür sorge, dass er in München auf weniger Einsatzzeit komme.

Corentin Tolisso (FCB): Auf den WM-Titel folgte ein Kreuzbandriss

Zum einen ist Tolissos aktuelle Situation natürlich dem großen Konkurrenzkampf im Mittelfeld geschuldet, zum anderen hatte der 2017 von Olympique Lyon verpflichtete Franzose auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Insbesondere der Kreuzbandriss kurz nach dem WM-Titel im Herbst 2018 sorgte dafür, dass Corentin Tolisso seit diesem Zeitpunkt beim FC Bayern nicht mehr durchstarten konnte.

Dazu machte der Weltmeister Schlagzeilen, als ihm vor einigen Wochen beim Training Herzprobleme attestiert wurden. Dazu sagt Tolisso, dass die Szene „falsch interpretiert“ worden sei: „Ich war nur müde. Daher setzte ich mich auf den Rasen. Ich spürte, dass mein Herz schneller geschlagen hat und deshalb legte ich instinktiv meine Hand auf die Brust“, beteuert der Mittelfeldakteur.

Während diese Angelegenheit für den FCB-Profi abgehakt zu sein scheint, bereiten ihm die Nachwehen seines Kreuzbandrisses* größere Sorgen: „Zweifel existieren“, gibt Tolisso zu. „Ich frage mich: Wird mein Knie wieder wie früher? Werde ich wieder so gut wie früher?“

