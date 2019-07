Copa America: Fan mit Riesen-Dekolleté lässt tief blicken - und wird weltweit gefeiert

Was die Fans und Fotografen bei einem Vorrundenspiel der Copa America auf der Tribüne erblickten, war wohl einzigartig. Eine Peruanerin zeigte sich freizgügig.

Update 8. Juli: Trotz großer Unterstützung seiner Fans hat Außenseiter Peru das Finale der Copa America verloren. Gastgeber Brasilien krönte sich in Rio de Janeiro zum Südamerikameister. Ob die Tribünen-Schönheit wieder vor Ort war, ist nicht überliefert. So oder so wird der aufreizend posierende Peru-Fan aber vermutlich ein wenig traurig sein - doch immerhin hat die peruanische Mannschaft viele neue Anhänger gesammelt, genauso wie die Dame selbst.

Copa America: Fan mit Mega-Dekolleté beugt sich weit vor - und wird dafür von der Welt gefeiert

Erstmeldung vom 3. Juli 2019: München - Im Moment findet in Südamerika die Copa America in Brasilien statt. Das Pendant zur Europameisterschaft. Im aktuellen Turnier geht es heiß her, nicht nur bei den Temperaturen, sondern auch auf dem Platz. Jüngst hatte die brasilianische Nationalmannschaft die Argentinier im Halbfinale ausgeschaltet. Doch nicht nur auf dem Platz glänzen Spieler mit Weitschüssen, sondern auch neben dem Feld zeigen Fotografen mit Schnappschüssen, was sie so drauf haben.

Beim Spiel der Peruaner gegen Bolivien wurde eine einsame Dame auf der Tribüne eingefangen, die alles gab, um ihr Team zum Sieg zu jubeln. Die schwarzhaarige Grazie agierte mit vollem Körpereinsatz. Sie schwang ihre Frisur umher und tanzte. Neben ihr dürften die Thermometer noch einmal um einiges nach oben gestiegen sein. Und einmal traf der Fotograf sogar einen besonderen Moment.

+ Wow, was für ein Moment. © AFP / CARL DE SOUZA

Copa America: Brust raus - nicht nur auf dem Platz

Denn: Die Dame beugte sich weit nach vorne, was für ein Anblick. Die in rot-weißer Kleidung gehüllte Anhängerin hatte auch allen Grund zur Freude. Ihr Heimatland gewann die Partie 3:1 gegen Bolivien.

Und dieser Fan wurde dem altehrwürdigen Maracana-Stadion in Rio de Janeiro gerecht. Schon viele wunderbare Szenen spielten sich in der Traditionsarena ab - dieses Schauspiel dürften aber in der letzten Zeit die wenigsten Fans gesehen oder erwartet haben. Und wer genau hinsieht, der kann sogar an ihrer rechten Brust erahnen, dass da was rausblitzt.

Internationale Medien sind begeistert von der Dame. Und zwar rund um die Welt. Das polnische Portal gol24.pl zeigt sie ebenso mit Begeisterung wie excelsior.com.mx, elsalvador.com, diez.hn, sportbild.de und viele andere Portale - und ja, wir auch. Vielleicht ist sie am Sonntagabend wieder zu sehen, denn dann spielt Peru im Finale der Copa America gegen Brasilien.

+ Die Tribünenfrau begeistert weltweit die Fachportale. © AFP / CARL DE SOUZA

Video: Falscher Messi soll Frauen reihenweise verführt haben, jetzt fliegt alles auf

Copa America: Nicht nur sportlich einiges geboten

Auch schon während der Weltmeisterschaft 2018 gab es einige interessante „Sehenswürdigkeiten“ auf der Tribüne. Es gab wohl den meistfotografierten Kroatien-Fan der Welt, denn ihr knappes Outfit war besonders sehenswert. Ein anderer Fan zeigte sich ständig ohne BH, eine Kolumbianerin war sogar unten ohne im Stadion zu erblicken.

ank

„Panenka“-Elfmeter gelten als hohe Kunst. Dafür sieht der Schütze sehr schlecht aus, wenn diese Art des Strafstoß schief geht. Beim Copa-Halbfinale lachte das ganze Stadion über den Schützen.

Mario Balotelli hat in seiner Heimat mit einer kuriosen Wette einen Barkeeper dazu gebracht, seinen Roller in ein Hafenbecken zu steuern.