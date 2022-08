Conference League: Rückspiel Fehérvár FC vs. 1. FC Köln im TV und Stream

Der 1. FC Köln muss nach der 1:2-Hinspielniederlage in Fehérvár gewinnen, um in der Conference League weiterzukommen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der 1. FC Köln tritt am 25. August zum Rückspiel in den Conference League-Playoffs beim Fehérvár FC an. Doch wie können Fans das Spiel sehen?

Köln – Ein Sieg ist Pflicht für den 1. FC Köln, wenn das Team von Steffen Baumgart am Donnerstag (25. August) im Rückspiel der Playoffs zur UEFA Europa Conference League beim Fehérvár FC in Székesfehérvár, Ungarn antritt. Das Hinspiel verloren die Kölner mit 1:2 – und ganz Deutschland konnte im Free-TV bei RTL dabei zuschauen. Wonach sich die Frage stellt, wo Fans, die dem FC die Daumen drücken, das Rückspiel live verfolgen können.

24RHEIN zeigt, wie Fans den 1. FC Köln in der Conference League im TV oder im Livestream sehen können.

Mit einem Kölner Sieg mit einem Tor Unterschied ginge das Spiel in die Verlängerung, auch ein Elfmeterschießen könnte dann folgen. Bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied stünde der FC in jedem Fall in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League. (mo)