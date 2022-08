Conference-League-Auslosung im Live-Ticker: Auf wen trifft der 1. FC Köln bei seinem Europapokal-Comeback?

Von: Momir Takac

Kölns Trainer Baumgart gestikuliert während des Spiels gegen Fehervar FC. © picture alliance/dpa | Marton Monus

Der 1. FC Köln hat sich für die Gruppenphase der Conference League qualifiziert. Am Freitag werden die Gruppen ausgelost. Wir sind dabei - im Live-Ticker.

Istanbul - International vertreten war der 1. FC Köln das letzte Mal in der Saison 2017/18. Damals spielte der FC unter Trainer Peter Stöger in der Europa League. Mehr als die Gruppenphase war nicht drin.

Das soll in dieser Saison besser werden. Die Kölner treten erstmals in der Europa Conference League. Nach der 1:2-Heimpleite gegen Fehervar FC schaffte die Truppe von Trainer Steffen Baumgart durch ein überzeugendes 3:0 in Ungarn doch noch den Einzug in die Gruppenphase.

Conference-League-Auslosung heute live: Trifft der 1. FC Köln auf Mesut Özil?

Ab 14 Uhr wird es am Freitag für den Klub und die Fans interessant, wenn in Istanbul die Gruppen ausgelost werden. Ab 13 Uhr werden zunächst die Lose in der Europa League gezogen, anschließend die der Conference League.

Auch wenn es „nur“ der dritte Europapokal-Wettbewerb der UEFA ist, erwartet den 1. FC Köln eine attraktive, wenn auch schwere Gruppe. Wie wäre es mit Villarreal, Nizza und Lech Posen? Oder West Ham und Anderlecht?

Conference League: Köln-Trainer Baumgart fehlt in erstem Spiel

Alles möglich. Die Kölner werden sich mit dem AC Florenz bei der Auslosung in Topf 2 wiederfinden. In Topf 1 warten neben West Ham und Villarreal noch Basel, Slavia Prag oder Basaksehir mit Mesut Özil. Aus Topf 3 könnten etwa noch die Wiener Austria oder der FC Vaduz gelost werden, der Rapid Wien blamierte.

Wer auch immer es wird, Baumgart wird die erste Partie nicht am Spielfeldrand verfolgen. Nach seiner Gelb-Roten Karte im Playoff-Rückspiel bei Fehervar FC ist der Trainer für eine Partie gesperrt. Das bestätigte die UEFA. (mt)