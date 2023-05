Sorge um Fußball-Legende: Christoph Daum liegt in New York auf Intensivstation

Von: Florian Schimak

Teilen

Christoph Daum kämpft seit Monaten tapfer gegen den Krebs. Nun liegt der ehemalige Fußball-Trainer auf einer Intensivstation in New York, wie er RTL mitteilt.

München/New York – Große Sorge um Christoph Daum!

Die Fußball-Legende, die seit Monaten gegen den Krebs kämpft, liegt aktuell auf einer Intensivstation in New York. „Ich liege in New York im Krankenhaus auf der Intensivstation“, sagte er gegenüber RTL am Freitag.

Christoph Daum kämpft seit Monaten tapfer gegen den Krebs. Nun liegt der ehemalige Fußball-Trainer auf einer Intensivstation in New York. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Sorge um Fußball-Legende: Christoph Daum liegt in New York auf Intensivstation

Zuletzt war Daum immer weniger in der Öffentlichkeit zu sehen, jetzt ist auch der Grund bekannt. Wie RTL berichtet, war der Sender an einem Interview mit dem 69-Jährigen interessiert gewesen. „Also mit mir ist vorerst nicht zu rechnen“, sagte Daum.

Wann der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen, dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt wieder nach Deutschland zurückkehren wird, ist aktuell nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen in Kürze...